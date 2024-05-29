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Прискорена підготовка мобілізованих — у Міноборони спростували інформацію

29 травня 2024 00:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Скільки триває навчання мобілізованих перед відправкою у військові частини або на фронт
Навчання військових у польових умовах. Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Строки базової загальновійськової підготовки мобілізованих в Україні не змінювались. Згідно з законодавством навчання призваних до війська триває 30 днів.  

Про це заявили у Міноборони України, пише УНІАН

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Раніше про скорочення термінів підготовки мобілізованих повідомив народний депутат України Валентин Наливайченко. За його словами, замість двох місяців тренувань запровадили півторамісячний курс підготовки. 

У МОУ це спростували: "Строки підготовки не змінюються. Все й надалі буде відбуватися відповідно до законодавства: базова загальновійськова підготовка — 30 діб згідно закону України. Фахова підготовка в залежності від військово-облікової спеціальності — від 14 діб до 50 діб. Після цього ще колективна підготовка — до 15 діб".

Нагадаємо, народний депутат Володимир Арʼєв повідомив, що в Україні можуть збільшити термін для оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів вніс деякі зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних.

Міноборони
військові навчання
військовий призов
мобілізація
військовозобов'язані
військовослужбовці
військова підготовка

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