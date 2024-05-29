Скільки триває навчання мобілізованих перед відправкою у військові частини або на фронт

Прискорена підготовка мобілізованих — у Міноборони спростували інформацію
Строки базової загальновійськової підготовки мобілізованих в Україні не змінювались. Згідно з законодавством навчання призваних до війська триває 30 днів.
Про це заявили у Міноборони України, пише УНІАН.
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Раніше про скорочення термінів підготовки мобілізованих повідомив народний депутат України Валентин Наливайченко. За його словами, замість двох місяців тренувань запровадили півторамісячний курс підготовки.
У МОУ це спростували: "Строки підготовки не змінюються. Все й надалі буде відбуватися відповідно до законодавства: базова загальновійськова підготовка — 30 діб згідно закону України. Фахова підготовка в залежності від військово-облікової спеціальності — від 14 діб до 50 діб. Після цього ще колективна підготовка — до 15 діб".
Нагадаємо, народний депутат Володимир Арʼєв повідомив, що в Україні можуть збільшити термін для оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів.
Також ми писали, що Кабінет Міністрів вніс деякі зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних.
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