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Ускоренная подготовка мобилизованных — в Минобороны опровергли информацию

29 мая 2024 00:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Сколько длится обучение мобилизованных перед отправкой в воинские части или на фронт
Обучение военных в полевых условиях. Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Сроки базовой общевойсковой подготовки мобилизованных в Украине не изменялись. Согласно законодательству обучение призывников длится 30 дней.

Об этом заявили в Минобороны Украины, пишет УНИАН.

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Ранее о сокращении сроков подготовки мобилизованных сообщил народный депутат Украины Валентин Наливайченко. По его словам, вместо двух месяцев тренировок ввели полуторамесячный курс подготовки.

В МОУ это опровергли: "Сроки подготовки не изменяются. Все и дальше будет происходить в соответствии с законодательством: базовая общевойсковая подготовка — 30 суток согласно закону Украины. Профессиональная подготовка в зависимости от военно-учетной специальности — от 14 суток до 50 суток. После этого еще коллективная подготовка — до 15 суток".

Напомним, народный депутат Владимир Арьев сообщил, что в Украине могут увеличить сроки для обновления данных военнообязанных до 150 дней.

Также мы писали, что Кабинет Министров внес некоторые изменения в порядок бронирования военнообязанных.

Минобороны
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