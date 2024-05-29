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Мужчины неохотно идут работать на предприятия, где бронируют от мобилизации — детали

29 мая 2024 09:14
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Работники неохотно идут работать даже на предприятия с бронированием
Работники завода по производству буржуек. Фото: vezha.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Во время мобилизации в Украине мужчины неохотно идут на предприятия, которые могут бронировать работников. Все потому, что они боятся, что пока бронь придет, их мобилизуют.

Об этом руководитель Львовского филиала областного центра занятости Олег Рисный заявил в комментарии Эспресо.

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"Мы предлагаем людям вакансии работодателей, предлагающих бронирование. Они заинтересовываются, но часто боятся, что пока бронь придет, их мобилизуют. Механизм бронирования непростой, а сам процесс – длительный. А при устройстве на работу работодатель должен предупреждать все структуры. Поэтому люди боятся", – говорит Рисный.

Именно поэтому, если даже предприятия и организации могут себе позволить бронирование работников, военнообязанные мужчины не спешат идти работать, ведь переживают, что их раньше мобилизуют, чем они получат бронь.

"Людей нужно мотивировать служить в ВСУ, а эти повестки по месту работы это репрессивный путь. Это больно, но надо было понимать, что человек просто не пойдет на работу, если есть риск, что ему дадут повестку. Выходит, что работник, который трудоустроен легально и с его зарплаты платят все налоги, оказался в худших условиях, чем работающий нелегально или не работающий вообще", — отметил руководитель Ассоциации работодателей Львовщины Зиновий Бермес.

Также он отметил, что мужчины были бы более мотивированными идти служить, если бы им больше платили или знали бы, что через определенный срок им удастся беспрепятственно уволиться.

"Имеем дефицит кадров, нераздельно связанный с провальной мобилизационной политикой и обещаниями, что через две-три недели все изменится. Людей настроили на быстрый результат, а так не произошло. Это убило доверие. И сейчас нет простых решений, чтобы исправить ситуацию", — подытожил Бермес.

Напомним, вследствие того, что во время мобилизации работодателей обязали сообщать в ТЦК о военнообязанных работниках, мужчины не хотят официально трудоустраиваться, что влечет за собой дефицит кадров и проблемы для малого и среднего бизнеса.

Ранее экскомандир "Азова" Максим Жорин рассказал, что сейчас невозможно из ТЦК попасть сразу в зону боевых действий.

работа
Украина
армия
мобилизация
бронирование
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война в Украине

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