Головна Армія В ISW пояснили ціль транскордонних атак Росії в Україні

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 08:46
Атаки Росії на Сумщині та Харківщині — в ISW назвали ціль окупантів
Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російські окупанти здійснюють обмежені транскордонні атаки на півночі Сумщини та Харківщини. Ймовірно, вони мають на меті просування кампанії Кремля, аби спробувати переконати Захід, що "лінії фронту руйнуються, тому Києву варто поступити всім вимогам Москви".

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Транскордонні атаки окупантів

Російські окупанти увійшли до Грабовського в Сумській області та до Сотницького Козачка на Харківщині. Наразі українські захисники працюють над стабілізацією. 

А джерело повідомило для ISW, що Грабовське є спірною "сірою зоною", яку наразі не контролюють ні російські, ні українські війська.

За словами російських мілблогерів, окупанти просунулися до Грабовського вночі та під час туману. Крім того, вони заявляють про вхід до Рясного, але в Україні цю інформацію спростували.

Яка мета окупантів

Ймовірно, ці дві атаки спрямовані на посилення кремлівської кампанії. Її мета — переконати західні країни, що фронт в Україні нібито руйнується, а отже, Київ має погодитися на російські умови.

Кремль, ймовірно, прагне подати ці незначні рейди через кордон на невеликі прикордонні села як частину нібито масштабного нового наступу. 

Російський диктатор Володимир Путін 17 грудня заявив, що Москва готова досягати своїх військових цілей силовим шляхом, якщо не зможе реалізувати їх дипломатично, зокрема через створення та розширення так званої "буферної зони" в Україні. Вперше ідею такої зони він озвучив ще в червні 2023 року після українських атак у Бєлгородській області.

"Відтоді Кремль неодноразово використовував концепцію цієї буферної зони, щоб сигналізувати про ширші територіальні вимоги на півночі України, включаючи Сумську та Харківську області, ймовірно, щоб встановити умови для подальшої вимоги до України поступитися частиною або всією цією територією через нібито потребу Росії в буферній зоні", — зазначають аналітики.

В ISW додали, що лінії фронту в Україні не перебувають під загрозою швидкого колапсу, а перемога Росії не є неминучою.

Чи готується РФ до повномасштабного наступу на Україну з півночі

За спостереженнями аналітиків, окупанти не готуються до масштабної наступальної операції на північному кордоні України. Наразі жодних ознак такої підготовки не виявлено. Крім того, в ISW сумніваються, що РФ здатна провести таку операцію.

"ISW не виявила жодних доказів того, що російські війська здійснили масштабну передислокацію сил до зони відповідальності угруповання військ "Північ" або поблизу північного міжнародного кордону України, що могло б підтримати цілеспрямовану наступальну операцію", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, 20 грудня російські окупанти примусово вивезли на свою територію близько 50 мешканців села Грабовське.

Наразі в Грабовському тривають бої. Українські захисники роблять усе, аби вибити окупантів.

війна Україна Харківська область Сумська область окупанти ISW
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
