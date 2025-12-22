Атаки России на Сумщине и Харьковщине — в ISW назвали цель окупантов

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российские оккупанты осуществляют ограниченные трансграничные атаки на севере Сумщины и Харьковщины. Вероятно, они имеют целью продвижение кампании Кремля, чтобы попытаться убедить Запад, что "линии фронта разрушаются, поэтому Киеву стоит поступить всем требованиям Москвы".

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Трансграничные атаки оккупантов

Российские оккупанты вошли в Грабовское в Сумской области и в Сотницкий Казачок на Харьковщине. Сейчас украинские защитники работают над стабилизацией.

А источник сообщил для ISW, что Грабовское является спорной "серой зоной", которую пока не контролируют ни российские, ни украинские войска.

По словам российских милблогеров, оккупанты продвинулись к Грабовскому ночью и во время тумана. Кроме того, они заявляют о входе в Рясное, но в Украине эту информацию опровергли.

Какая цель оккупантов

Вероятно, эти две атаки направлены на усиление кремлевской кампании. Ее цель — убедить западные страны, что фронт в Украине якобы разрушается, а значит, Киев должен согласиться на российские условия.

Кремль, вероятно, стремится подать эти незначительные рейды через границу на небольшие приграничные села как часть якобы масштабного нового наступления.

Российский диктатор Владимир Путин 17 декабря заявил, что Москва готова достигать своих военных целей силовым путем, если не сможет реализовать их дипломатически, в частности через создание и расширение так называемой "буферной зоны" в Украине. Впервые идею такой зоны он озвучил еще в июне 2023 года после украинских атак в Белгородской области.

"С тех пор Кремль неоднократно использовал концепцию этой буферной зоны, чтобы сигнализировать о более широких территориальных требованиях на севере Украины, включая Сумскую и Харьковскую области, вероятно, чтобы установить условия для дальнейшего требования к Украине уступить часть или всю эту территорию из-за якобы потребности России в буферной зоне", — отмечают аналитики.

В ISW добавили, что линии фронта в Украине не находятся под угрозой быстрого коллапса, а победа России не является неизбежной.

Готовится ли РФ к полномасштабному наступлению на Украину с севера

По наблюдениям аналитиков, оккупанты не готовятся к масштабной наступательной операции на северной границе Украины. Пока никаких признаков такой подготовки не обнаружено. Кроме того, в ISW сомневаются, что РФ способна провести такую операцию.

"ISW не обнаружила никаких доказательств того, что российские войска осуществили масштабную передислокацию сил в зону ответственности группировки войск "Север" или вблизи северной международной границы Украины, что могло бы поддержать целенаправленную наступательную операцию", — говорится в отчете.

Напомним, 20 декабря российские оккупанты принудительно вывезли на свою территорию около 50 жителей села Грабовское.

Сейчас в Грабовском продолжаются бои. Украинские защитники делают все, чтобы выбить оккупантов.