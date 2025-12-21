Грабовское — в поселке на Сумщине продолжаются бои

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS

В поселке Грабовское Сумской области сейчас продолжаются бои. Украинские военные прилагают усилия для того, чтобы выбить оккупантов на российскую территорию.

Об этом сообщили в Группировке Объединенных сил 21 декабря.

Какова ситуация в поселке Грабовское

"Уточнение относительно попытки прорыва войск оккупанта в Сумской области. Сейчас в поселке Грабовское продолжаются бои. Украинские защитники прилагают усилия к выбиванию оккупантов на российскую территорию", — говорится в сообщении.

Также в Группировке Объединенных сил добавили, что несмотря на отдельные сообщения в медиапространстве, в соседнем поселке Рясное россияне пока отсутствуют.

В то же время начальник управления коммуникаций УОС Виктор Трегубов в комментарии РБК-Украина сообщил, что из-за стремительного наступления россиян украинские военные отошли с нескольких позиций в районе Грабовского.

"20 декабря 2025 года российские войска превосходящими силами пересекли государственную границу Украины вблизи населенного пункта Грабовское, расположенного на границе с РФ в Краснопольской поселковой громаде Сумской области. Вследствие стремительного наступления противника подразделения Сил обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе Грабовского. Сейчас в поселке продолжаются бои", — отметил он.

Напомним, 20 декабря россияне принудительно вывезли из поселка Грабовское 50 украинцев на свою территорию. Несколько дней их удерживали в ненадлежащих условиях.

Ранее СМИ сообщали, что местные, которые проживали в поселке, ранее подписали отказ от эвакуации. Их вывезли в РФ для проведения так называемых "фильтрационных мероприятий".