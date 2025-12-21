Грабовське — у селищі на Сумщині тривають бої

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS

У селищі Грабовське Сумської області наразі тривають бої. Українські військові докладають зусиль для того, аби вибити окупантів на російську територію.

Про це повідомили в Угрупованні Об'єднаних сил 21 грудня.

Яка ситуація в селищі Грабовське

"Уточнення щодо спроби прориву військ окупанта у Сумській області. Зараз у селищі Грабовське тривають бої. Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію", — йдеться у повідомленні.

Також в Угрупованні Об'єднаних сил додали, що попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні.

Скриншот допису Угруповання Об'єднаних сил

Водночас начальник управління комунікацій УОС Віктор Трегубов у коментарі РБК-Україна повідомив, що через стрімкий наступ росіян українські військові відійшли з кількох позицій у районі Грабовського.

"20 грудня 2025 року російські війська переважаючими силами перетнули державний кордон України поблизу населеного пункту Грабовське, розташованого на кордоні з РФ у Краснопільській селищній громаді Сумської області. Внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського. Зараз у селищі тривають бої", — зазначив він.

Нагадаємо, 20 грудня росіяни примусово вивезли з селища Грабовське 50 українців на свою територію. Кілька днів їх утримували в неналежних умовах.

Раніше ЗМІ повідомляли, що місцеві, які проживали в селищі, раніше підписали відмову від евакуації. Їх вивезли в РФ для проведення так званих "фільтраційних заходів".