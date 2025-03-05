Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow В ISW пояснили, чи обвалить фронт припинення допомоги США arrow

В ISW пояснили, чи обвалить фронт припинення допомоги США

5 березня 2025 09:17
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — як припинення допомоги від США вплине на фронт
Український військовий на фронті. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
Карина Приходько - Редактор

Припинення військової допомоги від США одразу не призведе до колапсу на фронті в Україні. Однак наслідки паузи з часом стануть гострішими.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).  

Читайте також:

Чи призведе припинення допомоги від США до обвалу фронту

Посилаючись на слова двох анонімних американських чиновників, аналітики розповіли, що близько 90% зброї, яку США зобов'язалися надати Україні в рамках минулих пакетів, вже прибули до країни. Зокрема, до них входять боєприпаси і протитанкові системи.

Як відомо, решта 10% озброєнь має прибути до України до серпня 2025 року. Сприятимуть хоча б невеликому потоку озброєнь до України, принаймні у найближчі роки, приватні контракти на постачання озброєнь між Україною та американськими компаніями. Багато з них Київ уже оплатив.

У звіті йдеться, що США постачають Україні близько 30%  всього арсеналу, ще 30% надають європейські партнери, а сама Україна забезпечує близько 40% внутрішнього виробництва. 

Крім того, аналітики зазначили, що Україна продовжуватиме воювати тією технікою, якою вона володіє зараз, яку їй надали та надаватимуть партнери, а також тією, яку сама виробляє.

"Призупинення допомоги адміністрацією Трампа негативно вплине на здатність України захищатися та проводити наступальні операції з нинішнім темпом, але це не зруйнує фронт повністю в найближчі місяці", — наголосили в ISW. 

Нагадаємо, 4 березня Трамп дав наказ призупинити військову допомогу Україні. Остаточна заборона, якщо така станеться,  може торкнутись доставки критично важливих боєприпасів.

Незадовго ЗМІ повідомили, що постачання зброї в Україну може відновитися. Для цього Зеленський повинен показати, що "прагне мирних переговорів". 

Водночас в Третій штурмовій бригаді відповіли, чи можна воювати з РФ без американської зброї. Там кажуть, що ЗСУ дійсно залежні від американських технологій.

США військова допомога ISW війна в Україні фронт
Реклама
Реклама
Реклама