Война в Украине — как прекращение помощи от США повлияет на фронт

Украинский военный на фронте. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Прекращение военной помощи от США сразу не приведет к коллапсу на фронте в Украине. Однако последствия паузы со временем станут более острыми.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Читайте также:

Приведет ли прекращение помощи от США к обвалу фронта

Ссылаясь на слова двух анонимных американских чиновников, аналитики рассказали, что около 90% оружия, которое США обязались предоставить Украине в рамках прошлых пакетов, уже прибыли в страну. В частности, в них входят боеприпасы и противотанковые системы.

Как известно, остальные 10% вооружений должны прибыть в Украину до августа 2025 года. Способствовать хотя бы небольшому потоку вооружений в Украину, по крайней мере в ближайшие годы, будут частные контракты на поставку вооружений между Украиной и американскими компаниями. Многие из них Киев уже оплатил.

В отчете говорится, что США поставят Украине около 30% всего арсенала, еще 30% предоставляют европейские партнеры, а сама Украина обеспечивает около 40% внутреннего производства.

Кроме того, аналитики отметили, что Украина будет продолжать воевать той техникой, которая у нее есть сейчас, которую ей предоставили и будут предоставлять партнеры, а также той, которую сама производит.

"Приостановление помощи администрацией Трампа негативно повлияет на способность Украины защищаться и проводить наступательные операции с нынешним темпом, но это не разрушит фронт полностью в ближайшие месяцы", — отметили в ISW.

Напомним, 4 марта Трамп дал приказ приостановить военную помощь Украине. Окончательный запрет, если таковой произойдет, может коснуться доставки критически важных боеприпасов.

Незадолго СМИ сообщили, что поставки оружия в Украину могут возобновиться. Для этого Зеленский должен показать, что "стремится к мирным переговорам".

В то же время в Третьей штурмовой бригаде ответили, можно ли воевать с РФ без американского оружия. Там говорят, что ВСУ действительно зависимы от американских технологий.