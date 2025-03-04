У ЗСУ відповіли, чи можна воювати з РФ без американської зброї

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький. Фото: Українська правда / Андрій Ковш

В ЗМІ з'явилась інформація, що президент США Дональд Трамп призупинив постачання військової допомоги Україні після "конфлікту" з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. На тлі цього командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що Збройні сили України дійсно залежні від американських технологій.

Про це Білецький заявив в інтерв'ю Radio NV.

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"Проблеми, безумовно, будуть, адже варто враховувати не лише постачання озброєння, боєприпасів і грантів, а й технологічну підтримку", — заявив військовий.

За його словами, одна з найбільших проблем полягає в технічній залежності від Сполучених Штатів, зокрема в сфері супутникових і радіоелектронних технологій. Якщо обмін даними зупиниться, це матиме негативний вплив на українську армію.

"Технологія Starlink, навіть якщо комусь вона не до вподоби, є критично важливою для управління військами", — пояснив Білецький.

Він додав, що зв'язок і командування — це основа ефективного управління на фронті. Якщо виникнуть проблеми зі Starlink, це стане серйозним викликом для армії.

Відсутність альтернативних систем зв'язку на деяких ділянках фронту, де вже розучилися організовувати зв'язок і передачу інформації без Starlink, може ускладнити ситуацію. І хоча в 2022 році ставилася задача розвивати паралельні системи зв'язку, наприклад, релейні станції та військові LTE, реалії на місці вимагають негайного реагування.

Чи буде дефіцит озброєння в Україні

Що стосується озброєння, то найбільша проблема — це нестача боєприпасів для західних систем ППО, таких як Patriot та NASAMS. Часом виробництво таких систем частково розвивається в інших країнах, як-от Південній Кореї, але є свої нюанси.

"Європа може частково перекрити ці потреби, але інформаційні технології, зв'язок і ППО — ось де найбільші виклики", — сказав Білецький.

Що стосується артилерії, то Україна має значні виробничі можливості. Виробляються вітчизняні артилерійські системи, зокрема "Богдани". Кількість і якість виробленої артилерії значно перевищує можливості західних країн постачати ці системи.

Так само і з бронетехнікою — в Україні є достатньо запасів і можливостей для виробництва та ремонту танків і бронемашин різних класів.

Нагадаємо, що американський чиновник в коментарі CNN зазначив, що Україна відчує відсутність озброєння від США з плином часу.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Америка не надасть Україні фінансування, поки президент Володимир Зеленський не відповість Вашингтону на пропозицію миру.