В ВСУ ответили, можно ли воевать с РФ без американского оружия

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий. Фото: Украинская правда / Андрей Ковш

В СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи Украине после "конфликта" с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. На фоне этого командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что Вооруженные силы Украины действительно зависимы от американских технологий.

Об этом Билецкий заявил в интервью Radio NV.

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"Проблемы, безусловно, будут, ведь стоит учитывать не только поставки вооружения, боеприпасов и грантов, но и технологическую поддержку", — заявил военный.

По его словам, одна из самых больших проблем заключается в технической зависимости от Соединенных Штатов, в частности в сфере спутниковых и радиоэлектронных технологий. Если обмен данными остановится, это окажет негативное влияние на украинскую армию.

"Технология Starlink, даже если кому-то она не нравится, является критически важной для управления войсками", — пояснил Билецкий.

Он добавил, что связь и командование — это основа эффективного управления на фронте. Если возникнут проблемы со Starlink, это станет серьезным вызовом для армии.

Отсутствие альтернативных систем связи на некоторых участках фронта, где уже разучились организовывать связь и передачу информации без Starlink, может усложнить ситуацию. И хотя в 2022 году ставилась задача развивать параллельные системы связи, например, релейные станции и военные LTE, реалии на месте требуют немедленного реагирования.

Будет ли дефицит вооружения в Украине

Что касается вооружения, то самая большая проблема — это нехватка боеприпасов для западных систем ПВО, таких как Patriot и NASAMS. Иногда производство таких систем частично развивается в других странах, например Южной Корее, но есть свои нюансы.

"Европа может частично перекрыть эти потребности, но информационные технологии, связь и ПВО — вот где самые большие вызовы", — сказал Билецкий.

Что касается артиллерии, то Украина имеет значительные производственные возможности. Производятся отечественные артиллерийские системы, в частности "Богданы". Количество и качество производимой артиллерии значительно превышает возможности западных стран поставлять эти системы.

Так же и с бронетехникой — в Украине есть достаточно запасов и возможностей для производства и ремонта танков и бронемашин различных классов.

Напомним, что американский чиновник в комментарии CNN отметил, что Украина почувствует отсутствие вооружения от США с течением времени.

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Америка не предоставит Украине финансирование, пока президент Владимир Зеленский не ответит Вашингтону на предложение мира.