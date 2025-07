Наступ на Харківщині - що відомо про дії РФ в напрямку Великого Бурлука

Російські війська. Фото: росЗМІ

Російські військові сили останнім часом здійснили наступальне просування від державного кордону в напрямку Великого Бурлука на північному сході Харківської області. За оцінками експертів, противник прагне синхронізувати свої операції у районах Вовчанська та Дворічної, що, ймовірно, є частиною стратегії зі створення контрольованої "буферної зони" вздовж кордону з Україною.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) у неділю, 13 липня.

Що відомо про наступ РФ на Харківщині

За останні два роки бойові дії в цьому районі майже не велися, однак нещодавня передислокація російських військ свідчить про можливу підготовку командування РФ до масштабнішого та більш скоординованого наступу.

Геолокаційні матеріали, оприлюднені 12 липня, свідчать про нещодавнє просування російських військ на південний захід від Мілового, що розташоване на північний схід від Великого Бурлука. За інформацією ISW, підрозділи 83-го мотострілецького полку (69-та мотострілецька дивізія, 6-та загальновійськова армія, Ленінградський військовий округ) і 72-ї мотострілецької дивізії (44-й армійський корпус, також підпорядкований ЛВО) вперше зайшли до центральної частини Мілового на початку липня 2025 року. Ще в березні й квітні бійці 83-го полку відбивали локальні атаки українських сил на північному заході Бєлгородської області, а 72-га дивізія в той самий час вела бої в Курській області та брала участь у наступі на північ Сумщини навесні та на початку літа.

Росія перекидає війська на Харківщину

У зведенні зазначається, що частина підрозділів 72-ї мотострілецької дивізії й надалі діє на півночі Сумської області, однак російське військове командування, ймовірно, нещодавно перекинуло інші частини цієї дивізії, а також підрозділи 83-го полку в напрямку Великого Бурлука.

Аналітики відзначають, що протягом останніх двох років війни район міжнародного кордону між Вовчанським і Куп’янським напрямками залишався здебільшого малoактивним. Тож передислокація туди підрозділів полку та дивізії може свідчити про наміри російського командування розпочати більш скоординований наступ саме в цьому секторі фронту.

Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" підполковник Павло Шамшин 8 липня повідомив, що російські війська активізували штурмові дії в районі Мілового, застосовуючи артилерію та безпілотники для ударів по українських позиціях.

Російські війська за останні десять днів просунулися приблизно на п’ять кілометрів углиб території України від державного кордону та, ймовірно, закріпилися на позиціях за 16 км на північний схід від Великого Бурлука. Є припущення, що ворог намагається розширити контрольований плацдарм у цьому напрямку, щоб захопити населений пункт Хатнє, а вже звідти продовжити подальший наступ.

Окупаційні війська також зіткнуться з природними перешкодами в цьому районі, зокрема з річкою Великий Бурлук, що простягається вздовж населених пунктів Шевченкове, Михайлівка та Великий Бурлук. У разі, якщо Збройні сили України закріпляться на цій лінії, вона може стати серйозною перепоною для подальшого просування противника.

За оцінками аналітиків ISW, російському командуванню, ймовірно, доведеться перекинути додаткові сили до цього напрямку, якщо воно планує розпочати скоординований наступ на Великий Бурлук. Водночас у разі швидкого просування на цій ділянці фронту, Росія може оперативніше наростити свої зусилля в регіоні.

Експерти вважають, що захоплення Великого Бурлука суттєво ускладнить оборону ЗСУ на напрямках Вовчанська та Дворічної. У разі успіху російські війська зможуть розмістити ствольну артилерію на відносно близькій відстані, що дозволить їм ефективно обстрілювати як українські передові, так і тилові позиції, а також перекривати наземні лінії зв’язку оборонців.

Нагадаємо, що голова ГУР Кирило Буданов висловив свою оцінку кроків наступу російських військ. За його словами, наступальна кампанія противника триває безперервно і не має ознак призупинення.

А до цього Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наступальні спроби російських військ у прикордонних районах Сумської області були зупинені, а лінія фронту на цих напрямках стабілізувалася.