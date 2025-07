Наступление на Харьковщине - что известно о действиях РФ в направлении Великого Бурлука

Российские войска. Фото: росСМИ

Российские военные силы в последнее время осуществили наступательное продвижение от государственной границы в направлении Великого Бурлука на северо-востоке Харьковской области. По оценкам экспертов, противник стремится синхронизировать свои операции в районах Волчанска и Двуречной, что, вероятно, является частью стратегии по созданию контролируемой "буферной зоны" вдоль границы с Украиной.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в воскресенье, 13 июля.

Что известно о наступлении РФ на Харьковщине

За последние два года боевые действия в этом районе почти не велись, однако недавняя передислокация российских войск свидетельствует о возможной подготовке командования РФ к более масштабному и более скоординированному наступлению.

Геолокационные материалы, обнародованные 12 июля, свидетельствуют о недавнем продвижении российских войск на юго-запад от Мелового, расположенного к северо-востоку от Великого Бурлука. По информации ISW, подразделения 83-го мотострелкового полка (69-я мотострелковая дивизия, 6-я общевойсковая армия, Ленинградский военный округ) и 72-й мотострелковой дивизии (44-й армейский корпус, также подчиненный ЛВО) впервые зашли в центральную часть Мелового в начале июля 2025 года. Еще в марте и апреле бойцы 83-го полка отражали локальные атаки украинских сил на северо-западе Белгородской области, а 72-я дивизия в то же время вела бои в Курской области и участвовала в наступлении на север Сумщины весной и в начале лета.

Россия перебрасывает войска на Харьковщину

В сводке отмечается, что часть подразделений 72-й мотострелковой дивизии и в дальнейшем действует на севере Сумской области, однако российское военное командование, вероятно, недавно перебросило другие части этой дивизии, а также подразделения 83-го полка в направлении Великого Бурлука.

Аналитики отмечают, что в течение последних двух лет войны район международной границы между Волчанским и Купянским направлениями оставался в основном малоактивным. Поэтому передислокация туда подразделений полка и дивизии может свидетельствовать о намерениях российского командования начать более скоординированное наступление именно в этом секторе фронта.

Представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" подполковник Павел Шамшин 8 июля сообщил, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Мелового, применяя артиллерию и беспилотники для ударов по украинским позициям.

Российские войска за последние десять дней продвинулись примерно на пять километров вглубь территории Украины от государственной границы и, вероятно, закрепились на позициях в 16 км к северо-востоку от Великого Бурлука. Есть предположение, что враг пытается расширить контролируемый плацдарм в этом направлении, чтобы захватить населенный пункт Хатнее, а уже оттуда продолжить дальнейшее наступление.

Оккупационные войска также столкнутся с естественными препятствиями в этом районе, в частности с рекой Большой Бурлук, которая простирается вдоль населенных пунктов Шевченково, Михайловка и Большой Бурлук. В случае, если Вооруженные силы Украины закрепятся на этой линии, она может стать серьезной преградой для дальнейшего продвижения противника.

По оценкам аналитиков ISW, российскому командованию, вероятно, придется перебросить дополнительные силы на это направление, если оно планирует начать скоординированное наступление на Великий Бурлук. В то же время в случае быстрого продвижения на этом участке фронта, Россия может оперативно нарастить свои усилия в регионе.

Эксперты считают, что захват Большого Бурлука существенно усложнит оборону ВСУ на направлениях Волчанска и Двуречной. В случае успеха, российские войска смогут разместить ствольную артиллерию на относительно близком расстоянии, что позволит им эффективно обстреливать как украинские передовые, так и тыловые позиции, а также перекрывать наземные линии связи защитников.

Напомним, что глава ГУР Кирилл Буданов высказал свою оценку шагов наступления российских войск. По его словам, наступательная кампания противника продолжается непрерывно и не имеет признаков приостановления.

А до этого Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступательные попытки российских войск в приграничных районах Сумской области были остановлены, а линия фронта на этих направлениях стабилизировалась.