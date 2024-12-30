ГУР успішно знищило телекомунікаційне обладнання окупантів на Донеччині

Диверсія ГУР на об'єкті російських окупантів на Донеччині. Фото: Скриншот

ГУР МО України повідомило про знищення чотирьох об'єктів телекомунікаційного обладнання на захоплених російськими окупантами територіях Донецької області. Це обладнання служило для зв'язку армії РФ.

Про це повідомляє канал "Ми Україна".

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Згідно з повідомленням, було знищено обладнання незаконного оператора зв'язку "Фенікс". Цим оператором користуються російські військові на території Донецької області.

Крім того, зазначається пошкодження обладнання стільникового зв'язку в Ленінградській області Російської Федерації та руйнація трьох залізничних релейних шаф управління рухом потягів у Ярославській області.

Нагадаємо, в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників типу Shahed-136. Завдані збитки оцінюють у 16 мільйонів доларів.

Раніше представник ГУР МО розповів, які успішні операції вдалося провести розвідці у 2024-му році. Також він спрогнозував, чи варто очікувати нових ударів "Орєшніком".