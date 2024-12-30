ГУР успешно уничтожило телекоммуникационное оборудование окупантов в Донецкой области

Диверсия ГУР на объекте российских оккупантов в Донецкой области. Фото: Скриншот

ГУР МО Украины сообщило об уничтожении четырех объектов телекоммуникационного оборудования на захваченных российскими оккупантами территориях Донецкой области. Это оборудование служило связи армии РФ.

Об этом сообщает канал "Мы Украина".

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Какое оборудование уничтожили

Согласно сообщению, было уничтожено оборудование незаконного оператора связи "Феникс". Этим оператором пользуются российские военные на территории Донецкой области.

Кроме того, отмечается повреждение оборудования в сотовой связи в Ленинградской области Российской Федерации и разрушение трех железнодорожных релейных шкафов управления движением поездов в Ярославской области.

Напомним, в России загорелся склад, где хранили детали к беспилотникам типа Shahed-136. Нанесенный ущерб оценивается в 16 миллионов долларов.

Ранее представитель ГУР МО рассказал, какие успешные операции удалось провести разведке в 2024 году. Также он спрогнозировал, стоит ли ожидать новых ударов "Орешником".