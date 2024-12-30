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В ГУР уничтожили оборудование РФ на Донеччине — показали как

30 декабря 2025 05:17
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
ГУР успешно уничтожило телекоммуникационное оборудование окупантов в Донецкой области
Диверсия ГУР на объекте российских оккупантов в Донецкой области. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

ГУР МО Украины сообщило об уничтожении четырех объектов телекоммуникационного оборудования на захваченных российскими оккупантами территориях Донецкой области. Это оборудование служило связи армии РФ.

Об этом сообщает канал "Мы Украина".

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Согласно сообщению, было уничтожено оборудование незаконного оператора связи "Феникс". Этим оператором пользуются российские военные на территории Донецкой области.

Кроме того, отмечается повреждение оборудования в сотовой связи в Ленинградской области Российской Федерации и разрушение трех железнодорожных релейных шкафов управления движением поездов в Ярославской области.

Напомним, в России загорелся склад, где хранили детали к беспилотникам типа Shahed-136. Нанесенный ущерб оценивается в 16 миллионов долларов.

Ранее представитель ГУР МО рассказал, какие успешные операции удалось провести разведке в 2024 году. Также он спрогнозировал, стоит ли ожидать новых ударов "Орешником".

ДНР Донецкая область диверсия война в Украине ГУР потери оккупантов

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