Переговори з РФ — в ГУР заперечили заяву Буданова

В ГУР заперечили, що Буданов висловлювався про переговори
В Головному управлінні розвідки заявили, що поширені у ЗМІ заяви начебто Кирила Буданова із закритого засідання Верховної Ради не відповідає дійсності. У відомстві закликають медіа не поширювати неправдиву інформацію.
Відповідну заяву оприлюднила пресслужба ГУР.
Що кажуть у ГУР
"ГУР звертає увагу медіа та громадськості, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР Кирила Буданова із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.
Представників усіх медіа закликали не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні. У ГУР додали, що окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати заяви у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів.
"Наголошуємо — поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах", — наголосили у відомстві.
Нагадаємо, 27 січня Українська Правда, посилаючись на чиновника з ВР, повідомила, що Буданов заявив, якщо до літа 2025 року не почнуться серйозні переговори щодо припинення війни, то майбутнє існування України під загрозою.
Раніше глава держави Володимир Зеленський повідомляв, коли можливі переговори з Росією.
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