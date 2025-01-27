Переговори з РФ — в ГУР заперечили заяву Буданова

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Армія Inform

В Головному управлінні розвідки заявили, що поширені у ЗМІ заяви начебто Кирила Буданова із закритого засідання Верховної Ради не відповідає дійсності. У відомстві закликають медіа не поширювати неправдиву інформацію.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба ГУР.

Читайте також:

Що кажуть у ГУР

"ГУР звертає увагу медіа та громадськості, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР Кирила Буданова із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

Представників усіх медіа закликали не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні. У ГУР додали, що окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати заяви у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів.

"Наголошуємо — поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах", — наголосили у відомстві.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, 27 січня Українська Правда, посилаючись на чиновника з ВР, повідомила, що Буданов заявив, якщо до літа 2025 року не почнуться серйозні переговори щодо припинення війни, то майбутнє існування України під загрозою.

Раніше глава держави Володимир Зеленський повідомляв, коли можливі переговори з Росією.