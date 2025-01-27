Війна в Україні — Буданов сказав про загрози, якщо не буде переговорів

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, якщо до літа 2025 року не почнуться серйозні переговори щодо припинення війни, то будуть серйозні проблеми. В такому випадку майбутнє існування України під великою загрозою.

Про це пише Українська Правда з посиланням на слова Буданова.

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Видання зазначає, що у Раді нещодавно провели закриту зустріч. Керівництво парламенту та фракцій запросило представників командування СОУ, щоб отримати реальну картину ситуації на фронті.

Під зустрічі були доповіді представників Генштабу та інших військових керівників, а також виступив Кирило Буданов.

"Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Буданов зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський висловився щодо формату переговорів з РФ. За його словами, він сподівається на участь США та Європи.

Водночас раніше глава держави наголосив, що переговори з Росією можливі тоді, коли її армія відійде хоча б до кордонів 2022 року.