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Майбутнє під загрозою — Буданов висловився про переговори з РФ

27 січня 2025 10:17
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — Буданов сказав про загрози, якщо не буде переговорів
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна
Карина Приходько - Редактор

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, якщо до літа 2025 року не почнуться серйозні переговори щодо припинення війни, то будуть серйозні проблеми. В такому випадку майбутнє існування України під великою загрозою. 

Про це пише Українська Правда з посиланням на слова Буданова. 

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Видання зазначає, що у Раді нещодавно провели закриту зустріч. Керівництво парламенту та фракцій запросило представників командування СОУ, щоб отримати реальну картину ситуації на фронті. 

Під зустрічі були доповіді представників Генштабу та інших військових керівників, а також виступив Кирило Буданов. 

"Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Буданов зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України", — йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський висловився щодо формату переговорів з РФ. За його словами, він сподівається на участь США та Європи. 

Водночас раніше глава держави наголосив, що переговори з Росією можливі тоді, коли її армія відійде хоча б до кордонів 2022 року.

переговори Україна Кирило Буданов війна в Україні Росія

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