Война в Украине — Буданов сказал об угрозах, если не будет переговоров

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, если до лета 2025 года не начнутся серьезные переговоры о прекращении войны, то будут серьезные проблемы. В таком случае будущее существование Украины под большой угрозой.

Об этом пишет Украинская Правда со ссылкой на слова Буданова.

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Издание отмечает, что в Раде недавно провели закрытую встречу. Руководство парламента и фракций пригласило представителей командования СОУ, чтобы получить реальную картину ситуации на фронте.

В ходе встречи были доклады представителей Генштаба и других военных руководителей, а также выступил Кирилл Буданов.

"Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Буданов со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", — говорится в материале.

Напомним, недавно Владимир Зеленский высказался относительно формата переговоров с РФ. По его словам, он надеется на участие США и Европы.

В то же время ранее глава государства подчеркнул, что переговоры с Россией возможны тогда, когда ее армия отойдет хотя бы до границ 2022 года.