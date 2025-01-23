За яких умов можливі переговори з Росією - відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський назвав умову для ведення переговорів з Росією. За його словами, армія РФ має відійти хоча б до кордонів 2022 року.

Про це український лідер заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Читайте також:

Умови для переговорів

"Перемовини можуть бути справедливими і несправедливими. Може бути по-різному, питання: з ким цей час буде Україна? Чи вона буде не сама? То Україна буде робити все, аби перемовини були справедливими — це гарантії, що ворог повернеться щонайменше до лінії до повномасштабного вторгнення", — сказав Зеленський.

На його думку, це було б справедливо та можливістю розпочати діалог й тут багато залежить від того, як ми з партнерами дивимось на справедливість: однаково чи по-різному. Водночас це залежить від США, нової адміністрації, від думки та самостійності ЄС та навіть від глобального півдня.

"Питання: чи буде Україна як колись в нормандському форматі: є Україна одна та окремо всі інші, чи ми будемо союзниками і тоді Росія залишиться одна", — додав президент.

Раніше Зеленський назвав вступ України в НАТО найдешевшою гарантією безпеки та пояснив свою думку.

Також він заявив, що західні миротворці в Україні можуть допомогти стримати подальшу агресію Росії. За його словами, їх необхідно близько 200 тисяч.