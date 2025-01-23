При каких условиях возможны переговоры с Россией – ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для ведения переговоров с Россией. По его словам, армия РФ должна отойти хотя бы к границам 2022 года.

Об этом украинский лидер заявил в интервью Bloomberg.

Читайте также:

Условия переговоров

"Переговоры могут быть справедливыми и несправедливыми. Может быть по-разному, вопрос, с кем это время будет Украина? Будет ли она не сама? Так, Украина будет делать все, чтобы переговоры были справедливыми — это гарантии, что враг вернется по меньшей мере к линии до полномасштабного вторжения", — сказал Зеленский.

По его мнению, это было бы справедливо и стало бы возможностью начать диалог, и здесь многое зависит от того, как мы с партнерами смотрим на справедливость: одинаково или по-разному. В то же время, это зависит от США, новой администрации, от мнения и самостоятельности ЕС и даже от глобального юга.

"Вопрос: будет ли Украина как когда-то в нормандском формате — Украина одинока и отдельно все остальные, — или мы будем союзниками, и тогда Россия останется одна", — добавил президент.

Ранее Зеленский назвал вступление Украины в НАТО самой дешевой гарантией безопасности и объяснил свое мнение.

Также он заявил, что западные миротворцы в Украине могут помочь сдержать дальнейшую агрессию России. По его словам, их нужно около 200 тысяч.