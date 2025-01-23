За словами Зеленського, якщо скоротиться українська армія, то її можуть замінити відповідна кількість миротворців

Президент України Володимир Зеленський в Давосі. Фото: Скриншот

Володимир Зеленський пояснив, чому він назвав потрібну кількість миротворців в Україні у кількості 200 тисяч перебуваючи на форумі в Давосі. Президент України зазначив, що ця кількість не остаточна і можу змінюватись.

Подробиці Зеленський надав журналісту агенції Bloomberg.

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За словами президента України, цю кількість він назвав з оглядом на те, що саме на стільки військових можливо буде зменшено українську армію через проблеми із фінансуванням, в тому числі за допомогою Європи та США.

"Якщо ми говоримо про мільйонну армію, яка спроможна зупинити путінське військо, і якщо ми будемо говорити, що немає можливості тримати таку армію, і Європа, і Америка скажуть — зменшуймо. Тоді саме від того, на скільки зменшувати й залежить кількість миротворців", — сказав Зеленський.

Президент України підкреслив, що миротворчий контингент західних країн дуже допоможе стримати подальшу агресію Росії. Проте Зеленський зазначив, що не можна це розглядати як чисту європейську ініціативу без Сполучених Штатів Америки. Адже саме цього хоче Путін — відокремити Європу та США.

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