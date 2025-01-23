По словам Зеленского, если сократится украинская армия, то ее могут заменить соответствующее количество миротворцев

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе. Фото: Скриншот

Владимир Зеленский объяснил, почему он назвал нужное количество миротворцев в Украине в количестве 200 тысяч находясь на форуме в Давосе. Президент Украины отметил, что это количество не окончательное и может меняться.

Подробности Зеленский предоставил журналисту агентства Bloomberg.

Читайте также:

В каком случае Украине понадобится 200 тысяч западных миротворцев

По словам президента Украины, это количество он назвал с учетом того, что именно на столько военных возможно будет уменьшена украинская армия из-за проблем с финансированием, в том числе с помощью Европы и США.

"Если мы говорим о миллионной армии, которая способна остановить путинское войско, и если мы будем говорить, что нет возможности держать такую армию, и Европа, и Америка скажут — уменьшаем. Тогда именно от того, на сколько уменьшать и зависит количество миротворцев", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что миротворческий контингент западных стран очень поможет сдержать дальнейшую агрессию России. Однако Зеленский отметил, что нельзя это рассматривать как чистую европейскую инициативу без Соединенных Штатов Америки. Ведь именно этого хочет Путин - отделить Европу и США.

Напомним, нардеп Александр Корниенко объяснил, почему союзники до сих пор мотивированы помогать Украине выиграть войну. Также мы рассказывали, зачем Украина подписала соглашение по НАТО.