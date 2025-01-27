Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В ГУР опровергли, что Буданов высказывался о переговорах arrow

В ГУР опровергли, что Буданов высказывался о переговорах

27 января 2025 14:39
Карина Приходько - Редактор
Переговоры с РФ — в ГУР опровергли заявление Буданова
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Армия Inform
Карина Приходько - Редактор

В Главном управлении разведки заявили, что распространенные в СМИ заявления якобы Кирилла Буданова с закрытого заседания Верховной Рады не соответствует действительности. В ведомстве призывают медиа не распространять ложную информацию.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ГУР.

Читайте также:

Что говорят в ГУР

"ГУР обращает внимание медиа и общественности, что распространенная в средствах массовой информации якобы цитата начальника ГУР Кирилла Буданова из закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Представителей всех медиа призвали не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне. В ГУР добавили, что отдельные политические деятели, к сожалению, могут искажать заявления в своих интересах, используя для этого журналистов.

"Подчеркиваем — распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом секретно при участии военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах", — отметили в ведомстве.

заявление ГУР
Скриншот сообщения ГУР

Напомним, 27 января Украинская Правда, ссылаясь на чиновника из ВР, сообщила, что Буданов заявил, если до лета 2025 года не начнутся серьезные переговоры по прекращению войны, то будущее существование Украины под угрозой.

Ранее глава государства Владимир Зеленский сообщал, когда возможны переговоры с Россией.

переговоры Кирилл Буданов война в Украине ГУР Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:26 Эстония поможет модернизировать морскую отрасль Украины — детали

15:21 Замкомандира украл военное оборудование на почти 4 млн — детали

15:10 Переговоры до лета — нардепы высказались о заявлении Буданова

15:04 Тысячи евро за переезд — где в Европе платят за поселение

14:46 Жена экс-заместителя Труханова зарабатывает на отоплении школы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:39 В ГУР опровергли, что Буданов высказывался о переговорах

14:30 Новые требования к индексации зарплат в 2025 году — когда ждать

Text

14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

14:22 Львовянка украла из ломбарда фотоаппарат — как ее наказал суд

14:14 Копейки оставим Москве — кто за появление новых украинских монет

15:26 Эстония поможет модернизировать морскую отрасль Украины — детали

15:21 Замкомандира украл военное оборудование на почти 4 млн — детали

15:10 Переговоры до лета — нардепы высказались о заявлении Буданова

15:04 Тысячи евро за переезд — где в Европе платят за поселение

14:46 Жена экс-заместителя Труханова зарабатывает на отоплении школы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:39 В ГУР опровергли, что Буданов высказывался о переговорах

14:30 Новые требования к индексации зарплат в 2025 году — когда ждать

14:22 Львовянка украла из ломбарда фотоаппарат — как ее наказал суд

14:14 Копейки оставим Москве — кто за появление новых украинских монет

14:11 DeepSeek стал самым популярным приложением в США, обогнав ChatGPT

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

Text

14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 января 2025
Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать