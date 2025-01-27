Переговоры с РФ — в ГУР опровергли заявление Буданова

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Армия Inform

В Главном управлении разведки заявили, что распространенные в СМИ заявления якобы Кирилла Буданова с закрытого заседания Верховной Рады не соответствует действительности. В ведомстве призывают медиа не распространять ложную информацию.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ГУР.

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"ГУР обращает внимание медиа и общественности, что распространенная в средствах массовой информации якобы цитата начальника ГУР Кирилла Буданова из закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Представителей всех медиа призвали не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне. В ГУР добавили, что отдельные политические деятели, к сожалению, могут искажать заявления в своих интересах, используя для этого журналистов.

"Подчеркиваем — распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом секретно при участии военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах", — отметили в ведомстве.

Скриншот сообщения ГУР

Напомним, 27 января Украинская Правда, ссылаясь на чиновника из ВР, сообщила, что Буданов заявил, если до лета 2025 года не начнутся серьезные переговоры по прекращению войны, то будущее существование Украины под угрозой.

Ранее глава государства Владимир Зеленский сообщал, когда возможны переговоры с Россией.