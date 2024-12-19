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В ГУР розкрили, скільки мобілізованих росіян загинули на війні

19 грудня 2024 13:36
Карина Приходько - Редактор
Втрати ворога на 19 грудня 2024 року — в ГУР назвали кількість загиблих
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Карина Приходько - Редактор

За підрахунками росіян, з вересня 2022 року по жовтень 2024 року на війні в Україні загинуло 98 тисячі мобілізованих солдатів ворожої армії. Найбільших втрат зазнало угруповування "Центр".

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки у четвер, 19 грудня. 

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У розвідці розповіли, що з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року Росія втратила 98 641 мобілізованого солдата на війні в Україні. Як відомо, це підрахунки самих окупантів. Найбільших втрат серед мобілізованих зазнали: 

  • угруповання військ "Центр" ЗС РФ — 21 710 окупантів;  
  • угруповання військ "Запад" ЗС РФ — 20 155 окупантів; 
  • угруповання військ "Восток" ЗС РФ — 16 770 окупантів; 
  • угруповання військ "Юг" ЗС РФ — 16 465 окупантів; 
  • угруповання військ "Днепр" ЗС РФ — 10 449 окупантів; 
  • угруповання військ ЗС РФ у Запорізькій області — 10 120 окупантів; 
  • угруповання військ "Север" ЗС РФ — 2 972 окупанти. 

"Вказана статистика не враховує втрати російських загарбників з-поміж контрактників, строковиків, найманців та інших іррегулярних формувань агресора", — йдеться у повідомленні.

Водночас в ГУР нагадали, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. 

втрати окупантів на війні станом на 19 грудня
Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, нещодавно керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, скільки корейців вбито та поранено на фронті. За його словами, репутація Кім Чен Ина, яку будували протягом багатьох років, зараз страждає від командирів російської армії. 

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео, де ЗСУ нищать ворога по всьому фронту

війна в Україні ГУР Росія фронт втрати окупантів

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