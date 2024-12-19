Потери врага на 19 декабря 2024 года — в ГУР назвали число погибших

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

По подсчетам россиян, с сентября 2022 по октябрь 2024 на войне в Украине погибли 98 тысяч мобилизованных солдат вражеской армии. Наибольшие потери понесла группировка "Центр".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки в четверг, 19 декабря.

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В разведке рассказали, что с 21 сентября 2022 по 31 октября 2024 Россия потеряла 98 641 мобилизованного солдата на войне в Украине. Как известно, это подсчеты самих оккупантов. Наибольшие потери среди мобилизованных понесли:

группировка войск "Центр" ВС РФ — 21 710 оккупантов;

группировка войск "Запад" ВС РФ — 20 155 оккупантов;

группировка войск "Восток" ВС РФ — 16 770 оккупантов;

группировка войск "Юг" ВС РФ — 16 465 оккупантов;

группировка войск "Днепр" ВС РФ — 10 449 оккупантов;

группировка войск ВС РФ в Запорожской области — 10 120 оккупантов;

группировка войск "Север" ВС РФ — 2 972 оккупанта.

"Указанная статистика не учитывает потери российских захватчиков среди контрактников, срочников, наемников и других иррегулярных формирований агрессора", — говорится в сообщении.

В то же время в ГУР напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Скриншот сообщения ГУР

Напомним, недавно руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, сколько корейцев убито и ранено на фронте. По его словам, репутация Ким Чен Ина, которую строили в течение многих лет, сейчас страдает от командиров российской армии.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео, где ВСУ уничтожают врага по всему фронту.