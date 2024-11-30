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В ГУР прокоментували інформаційні вкиди РФ

30 листопада 2024 05:59
Галина Остаповець - Журналіст
Інформаційні вкиди РФ - в ГУР прокоментували - новини України
Вадим Скібіцький та Галина Остаповець. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

Росія продовжуватиме використовувати інформаційні приводи для дестабілізації ситуації в Україні. Громадянам не варто панікувати, а тверезо оцінювати ситуацію і використовувати ті методи збереження життя, які їм відомі від початку війни.

Про це Новини.LIVE сказав заступник голови ГУР Вадим Скібіцький.

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"Росія буде продовжувати інформаційно дестабілізовувати ситуацію в Україні. І ми бачимо, що робота у великому місті відразу паралізується (мається на увазі через загрозу повітряних ударів. – ред.). Починаючи від громадського транспорту, навчальних закладів і загалом всього, що стосується нормального життя", — зауважив Скібіцький.

На питання журналістки видання, як реагувати на загрози, в тому числі інформаційного характеру населенню, Скібіцький відповів, що головне не панікувати.

"Тверезо оцінювати ситуацію. Розуміти, де взлетів МіГ-31, а де БПЛА із кримського півострова, а де ракета, яка долітає до вас за 5 хв. Має бути чітке розуміння загрози і використання тих методів збереження життя, які, на жаль, ми вже знаємо", — підсумував заступник голови ГУР.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України ознайомлене з підготовленим у Росії документом із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року. В ньому передбачається план поділу української території на три частини та повна ліквідація нашої держави. 

Також українські розвідники показали дрони, якими атакують військові об'єкти російських окупантів. Відомо, що підготовка проводиться в декілька етапів.
 

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