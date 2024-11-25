Українські розвідники показали дрони для атак на російські військові об'єкти — відео

Українські розвідники з безпілотником. Фото: скриншот

Українські розвідники показали дрони, якими атакують військові об'єкти російських окупантів. Відомо, що підготовка проводиться в декілька етапів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у понеділок, 25 листопада.

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У ГУР зазначили, що зграя дронів готова до зльоту. Кожен з них містить по 75 кілограмів вибухівки. Ця зброя, підготовлена українськими розвідниками, стала частиною удару по військових об’єктах Росії.

"Підготовка проводиться в декілька етапів. Передусім ми аналізуємо цілі, можливість дольоту до них, аналізуємо ППО, засоби радіоелектронної боротьби ворога, щоб знайти коридори, як пройти. Останній рік це робити надзвичайно складно, але все одно виходить", — розповів командир групи операторів далекобійних БпЛА ГУР МО України.

За його словами, упродовж повномасштабного вторгнення застосування ударних дронів зазнало серйозних змін.

"Ми саме та група, яка першою запускала практично всі далекобійні дрони і ті, що були до них. Ми можемо бачити динаміку — зараз ми можемо вражати цілі на 2000 км", — додав розвідник.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада ГУР завдало удару по нафтобазі в Калузі, яка використовується для підтримки збройної агресії Росії проти України.

Також у ніч на 19 листопада в Брянській області лунали сильні вибухи. Відомо про атаку на 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління.