Украинские разведчики показали дроны для атак на российские военные объекты — видео

Украинские разведчики с беспилотником. Фото: скриншот

Украинские разведчики показали дроны, которыми атакуют военные объекты российских оккупантов. Известно, что подготовка производится в несколько этапов.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в понедельник, 25 ноября.

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В ГУР отметили, что стая дронов готова к взлету. Каждый из них содержит по 75 килограммов взрывчатки. Это оружие, подготовленное украинскими разведчиками, стало частью удара по военным объектам России.

"Подготовка проводится в несколько этапов. Прежде всего мы анализируем цели, возможность долета к ним, анализируем ПВО, средства радиоэлектронной борьбы врага, чтобы найти коридоры, как пройти. Последний год это делать чрезвычайно сложно, но все равно получается", — рассказал командир группы операторов дальнобойных БпЛА ГУР МО Украины.

По его словам, на протяжении полномасштабного вторжения применение ударных дронов претерпело серьезные изменения.

"Мы именно та группа, которая первой запускала практически все дальнобойные дроны и те, что были до них. Мы можем видеть динамику — сейчас мы можем поражать цели на 2000 км", — добавил разведчик.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 25 ноября ГУР нанесло удар по нефтебазе в Калуге, которая используется для поддержки вооруженной агрессии России против Украины.

Также в ночь на 19 ноября в Брянской области раздавались сильные взрывы. Известно об атаке на 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.