Информационные вбросы РФ - в ГУР прокомментировали - Новости Украины

Вадим Скибицкий и Галина Остаповец. Фото: Игорь Кузнецов, Новости.

Россия будет использовать информационные поводы для дестабилизации ситуации в Украине. Гражданам не стоит паниковать, а трезво оценивать ситуацию и использовать те методы сохранения жизни, которые им известны с начала войны.

Об этом Новини.LIVE сказал заместитель председателя ГУР Вадим Скибицкий.

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"Россия будет продолжать информационно дестабилизировать ситуацию в Украине. И мы видим, что работа в большом городе сразу парализуется (имеется в виду из-за угрозы воздушных ударов. – ред.). Начиная от общественного транспорта, учебных заведений и всего, что касается нормальной жизни", — заметил Скибицкий.

На вопрос журналистки, как реагировать на угрозы, в том числе информационного характера населению, Скибицкий ответил, что главное не паниковать.

"Трезво оценивать ситуацию. Понимать, где взлетел МиГ-31, где БПЛА с крымского полуострова, а где ракета, долетающая до вас за 5 мин. Должно быть четкое понимание угрозы и использование тех методов сохранения жизни, которые, к сожалению, мы уже знаем", — подытожил заместитель председателя ГУР.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины ознакомлено с подготовленным в России документом с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года. В нем предполагается план разделения украинской территории на три части и полная ликвидация нашего государства.

Также украинские разведчики показали дроны, которыми атакуют военные объекты российских оккупантов. Известно, что подготовка производится в несколько этапов.