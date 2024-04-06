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В "Азові" пропонують перспективну вакансію

6 квітня 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Як потрапити на службу в полк "Азов"
Військовослужбовець полку "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Бригада спецпризначення "Азов" потребує військовослужбовця-логіста. Претендент на вакансію повинен мати досвід в організації та плануванні логістичних процесів, серед яких: завантаження, розвантаження та розстановка вантажу у транспорті.

Відповідне оголошення з'явилося на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 4 квітня. 

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Скриншот вакансії логіст, військовослужбовець в полку "Азов" на сайті Work.ua

Від кандидата на посаду також вимагається: 

  • вести необхідну документацію: журнали подорожей, акти прийому-передачі вантажу, реєстраційні документи;
  • співпрацювати з відділом закупівлі для оптимального розподілу та маршрутизації доставок з урахуванням термінів та пріоритетів;
  • слідкувати за справністю — технічним станом робочого транспорту.

Натомість в "Азові" пропонують гідне грошове забезпечення — від 25 тисяч до 125 тисяч грн на місяць. А також доплату у розмірі 3300 грн/день, якщо військовослужбовець-логіст виконуватиме завдань в зоні бойових дій.  У разі працевлаштування, спеціаліст буде офіційно мобілізований до кінця воєнного стану або зарахований на військову службу за контрактом.

Також азовці шукають автоелектриків. Спеціалісти необхідні у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу.

Раніше ми повідомляли, що бригада спецпризначення "Азов" запрошує на службу до своїх лав аналітика.

війна
робота
Нацгвардія
полк "Азов"
мобілізація
вакансії

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