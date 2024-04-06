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В "Азове" предлагают перспективную вакансию

6 апреля 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Как попасть на службу в полк "Азов"
Военнослужащий полка "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Бригада спецназначения "Азов" ищет военнослужащего-логиста. Претендент на вакансию должен иметь опыт организации и планирования логистических процессов, среди которых: загрузка, разгрузка и расстановка груза в транспорте.

Соответствующее объявление появилось на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 4 апреля.

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Обязанности и денежное довольствие логиста

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Скриншот вакансии логист, военнослужащий в полку "Азов" на сайте Work.ua

От кандидата на должность также требуется:

  • вести необходимую документацию: журналы путешествий, акты приема-передачи груза, регистрационные документы;
  • сотрудничать с отделом закупки для оптимального распределения и маршрутизации доставок с учетом сроков и приоритетов;
  • следить за исправностью – техническим состоянием рабочего транспорта.

Зато в "Азове" предлагают достойное денежное довольствие - от 25 тысяч до 125 тысяч грн в месяц. А также доплату в размере 3300 грн/день, если военнослужащий-логист будет выполнять задачи в зоне боевых действий. В случае трудоустройства специалиста официально мобилизуют до конца военного положения или зачислят на военную службу по контракту.

Также азовцы ищут автоэлектриков. Специалисты необходимы в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу.

Ранее мы сообщали, что бригада спецназначения "Азов" приглашает на службу в свои ряды аналитика.

война
работа
Нацгвардия
полк "Азов"
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