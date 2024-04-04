"Азов" шукає аналітика — які умови на службі

Боєць "Азову". Фото: Азов

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на службу до своїх лав аналітика. Кандидат на посаду повинен мати досвід роботи у пожежній службі і бути готовим працювати в зоні бойових дій.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Обов'язки аналітика у "Азов"

Військовослужбовець повинен збирати дані з різних джерел, таких як онлайн-опитування, бази даних, звіти та інші джерела інформації.

Також він має очищати, організовувати та аналізувати дані, використовуючи статистичні методи та програмне забезпечення для аналізу даних.

Буде необхідно створювати зрозумілі та інформативні візуалізації даних, такі як діаграми, графіки та карти.

А також готувати звіти з аналізом даних та рекомендаціями для керівництва ГО та інших зацікавлених сторін.

Серед вимог — тісно співпрацювати з керівництвом ГО, командою проєктів та іншими зацікавленими сторонами, щоб визначити їхні потреби в даних та забезпечити їм доступ до необхідної інформації та використовувати дані та аналітику для підтримки прийняття кращих управлінських рішень в ГО

Вимоги до кандидата

Досвід роботи з аналізом даних, візуалізацією даних та підготовкою звітів

Вміння збирати, очищати та організовувати дані

Вміння створювати зрозумілі та інформативні візуалізації даних

Вміння писати чіткі та лаконічні звіти

Вміння спілкуватися та презентувати дані різним аудиторіям

Увага до деталей

Самостійність та ініціативність

Вміння працювати в команді

Відповідальність

Організованість

Що пропонує "Азов"

Гідне щомісячне матеріальне забезпечення

Військова служба за мобілізацією або контрактом (вік до 27 років, або за бажанням) у лавах національної гвардії України, що передбачає готовність працювати як на відстані (полігон, пункт постійної дислокації частини так і в польових умовах;

Робота передбачає службу в м.Києві

Нагадаємо, днями в "Азові" назвали популярного спеціаліста, який вже потрібен у війську.



Раніше ми повідомляли, Полк "Азов" невпинно нагадує про важливість усіх професій у війську, зокрема аналітиків. Кандидату на таку посаду потрібен досвід роботи з аналізом даних, візуалізацією даних та підготовкою звітів, вміння збирати, очищати та організовувати дані тощо.