"Азов" ищет аналитика — какие условия на службе

Боец "Азова". Фото: Азов

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на службу в свои ряды аналитика. Кандидат на должность должен иметь опыт работы в пожарной службе и готов работать в зоне боевых действий.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua.

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Обязанности аналитика у "Азов"

Военнослужащий должен собирать данные из различных источников, таких как онлайн-опросы, базы данных, отчеты и другие источники информации.

Он также должен очищать, организовывать и анализировать данные, используя статистические методы и программное обеспечение для анализа данных.

Необходимо создать понятные и информативные визуализации данных, такие как диаграммы, графики и карты.

А также готовить отчеты по анализу данных и рекомендациям для руководства ГО и других заинтересованных сторон.

Среди требований тесно сотрудничать с руководством ГО, командой проектов и другими заинтересованными сторонами, чтобы определить их потребности в данных и обеспечить им доступ к необходимой информации и использовать данные и аналитику для поддержки принятия лучших управленческих решений в ГО

Требования к кандидату

Опыт работы с анализом данных, визуализацией данных и подготовкой отчетов

Умение собирать, очищать и организовывать данные

Умение создавать понятные и информативные визуализации данных

Умение писать четкие и лаконичные отчеты

Умение общаться и представлять данные разным аудиториям

Внимание к деталям

Самостоятельность и инициативность

Умение работать в команде

Ответственность

Организованность

Что предлагает "Азов"

Достойное ежемесячное материальное обеспечение

Военная служба по мобилизации или контракту (возраст до 27 лет или по желанию) в рядах национальной гвардии Украины, предусматривающая готовность работать как на расстоянии (полигон, пункт постоянной дислокации части так и в полевых условиях);

Работа предусматривает службу в Киеве

Напомним, на днях в "Азове" назвали популярного специалиста, который уже нужен в армии.



Ранее мы сообщали, Полк "Азов" неустанно напоминает о важности всех профессий в армии, в том числе аналитиков. Кандидату на такую должность требуется опыт работы с анализом данных, визуализацией данных и подготовкой отчетов, умение собирать, очищать и организовывать данные.