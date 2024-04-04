"Азов" ищет аналитика — какие условия на службе
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на службу в свои ряды аналитика. Кандидат на должность должен иметь опыт работы в пожарной службе и готов работать в зоне боевых действий.
Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua.
Обязанности аналитика у "Азов"
Военнослужащий должен собирать данные из различных источников, таких как онлайн-опросы, базы данных, отчеты и другие источники информации.
Он также должен очищать, организовывать и анализировать данные, используя статистические методы и программное обеспечение для анализа данных.
Необходимо создать понятные и информативные визуализации данных, такие как диаграммы, графики и карты.
А также готовить отчеты по анализу данных и рекомендациям для руководства ГО и других заинтересованных сторон.
Среди требований тесно сотрудничать с руководством ГО, командой проектов и другими заинтересованными сторонами, чтобы определить их потребности в данных и обеспечить им доступ к необходимой информации и использовать данные и аналитику для поддержки принятия лучших управленческих решений в ГО
Требования к кандидату
- Опыт работы с анализом данных, визуализацией данных и подготовкой отчетов
- Умение собирать, очищать и организовывать данные
- Умение создавать понятные и информативные визуализации данных
- Умение писать четкие и лаконичные отчеты
- Умение общаться и представлять данные разным аудиториям
- Внимание к деталям
- Самостоятельность и инициативность
- Умение работать в команде
- Ответственность
- Организованность
Что предлагает "Азов"
- Достойное ежемесячное материальное обеспечение
- Военная служба по мобилизации или контракту (возраст до 27 лет или по желанию) в рядах национальной гвардии Украины, предусматривающая готовность работать как на расстоянии (полигон, пункт постоянной дислокации части так и в полевых условиях);
- Работа предусматривает службу в Киеве
Напомним, на днях в "Азове" назвали популярного специалиста, который уже нужен в армии.
Ранее мы сообщали, Полк "Азов" неустанно напоминает о важности всех профессий в армии, в том числе аналитиков. Кандидату на такую должность требуется опыт работы с анализом данных, визуализацией данных и подготовкой отчетов, умение собирать, очищать и организовывать данные.
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