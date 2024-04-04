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"Азов" ищет аналитика — какие условия на службе

4 апреля 2024 04:12
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
"Азов" ищет аналитика - какие условия на службе
Боец "Азова". Фото: Азов
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на службу в свои ряды аналитика. Кандидат на должность должен иметь опыт работы в пожарной службе и готов работать в зоне боевых действий.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua.

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Вакансия "Азов". Фото: скриншот

Обязанности аналитика у "Азов"

Военнослужащий должен собирать данные из различных источников, таких как онлайн-опросы, базы данных, отчеты и другие источники информации.

Он также должен очищать, организовывать и анализировать данные, используя статистические методы и программное обеспечение для анализа данных.

Необходимо создать понятные и информативные визуализации данных, такие как диаграммы, графики и карты.

А также готовить отчеты по анализу данных и рекомендациям для руководства ГО и других заинтересованных сторон.

Среди требований тесно сотрудничать с руководством ГО, командой проектов и другими заинтересованными сторонами, чтобы определить их потребности в данных и обеспечить им доступ к необходимой информации и использовать данные и аналитику для поддержки принятия лучших управленческих решений в ГО

Требования к кандидату

  • Опыт работы с анализом данных, визуализацией данных и подготовкой отчетов
  • Умение собирать, очищать и организовывать данные
  • Умение создавать понятные и информативные визуализации данных
  • Умение писать четкие и лаконичные отчеты
  • Умение общаться и представлять данные разным аудиториям
  • Внимание к деталям
  • Самостоятельность и инициативность
  • Умение работать в команде
  • Ответственность
  • Организованность

Что предлагает "Азов"

  • Достойное ежемесячное материальное обеспечение
  • Военная служба по мобилизации или контракту (возраст до 27 лет или по желанию) в рядах национальной гвардии Украины, предусматривающая готовность работать как на расстоянии (полигон, пункт постоянной дислокации части так и в полевых условиях);
  • Работа предусматривает службу в Киеве

Напомним, на днях в "Азове" назвали популярного специалиста, который уже нужен в армии.

Ранее мы сообщали, Полк "Азов" неустанно напоминает о важности всех профессий в армии, в том числе аналитиков. Кандидату на такую должность требуется опыт работы с анализом данных, визуализацией данных и подготовкой отчетов, умение собирать, очищать и организовывать данные.

армия
полк "Азов"
мобилизация

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