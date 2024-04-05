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В "Азов" запрошують на роботу автоелектрика — що пропонують

5 квітня 2024 03:58
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Робота в АЗОВ - мобілізація в Україні - в "Азов" запрошують на роботу автоелектрика — що пропонують
Бійці "Азову". Фото: "Азов"
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Легендарна бригада "Азов" НГУ знову шукає фахівців. Зокрема, автоелектрика. Спеціалісти необхідні у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу.

Про це йдеться на платформі з пошуку роботи Work.ua.

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Що пропонують в "Азов" для автоелектрика

Якщо ви маєте:

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

То вашими обов'язками буде:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Працевлаштований отримає:

  • офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, днями в "Азові" назвали популярного спеціаліста, який вже потрібен у війську.

Раніше ми повідомляли, Полк "Азов" невпинно нагадує про важливість усіх професій у війську, зокрема аналітиків. Кандидату на таку посаду потрібен досвід роботи з аналізом даних, візуалізацією даних та підготовкою звітів, вміння збирати, очищати та організовувати дані тощо. 

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