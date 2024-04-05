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В "Азов" приглашают на работу автоэлектрика — что предлагают

5 апреля 2024 03:58
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Работа в АЗОВ - мобилизация в Украине - в "Азов" приглашают на работу предлагающие автоэлектрика
Бойцы "Азова". Фото: "Азов"
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Легендарная бригада "Азов" НГУ снова ищет специалистов. В частности, автоэлектричество. Специалисты необходимы в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу.

Об этом идет речь на платформе по поиску работы Work.ua.

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Что предлагают в "Азове" для автоэлектрика

Если у вас есть:

  • опыт работы в сфере автоэлектричества от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

Вашими обязанностями будет:

  • диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Трудоустроенный получит:

  • официальную мобилизацию к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, на днях в "Азове" назвали популярного специалиста, который уже нужен в армии.

Ранее мы сообщали, Полк "Азов" неустанно напоминает о важности всех профессий в армии, в том числе аналитиков. Кандидату на такую должность требуется опыт работы с анализом данных, визуализацией данных и подготовкой отчетов, умение собирать, очищать и организовывать данные.

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