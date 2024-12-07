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В "Азові" показали ефектне знищення російської піхоти — відео

7 грудня 2024 19:40
Ольга Антоновська - редактор
Знищення російської піхоти — в Азові показали ефектне відео
Вибух від скиду. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Українські військові продовжуються знищувати ворога вдень і вночі. Чимало ворожої піхоти "засипали" скидами.

Відео "полювання" на росіян опублікували на сторінці бригади "Азов" у суботу, 7 грудня.

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Як зазначають на самій бригаді, на Торецькому напрямку російські командири кидають в бій все більше піхоти. Це роблять в надії прорвати оборону українських захисників. Однак оператори ударних БПЛА "Азову" цілодобово чергують в небі, виявляють та знищують всі можливі рухомі цілі.

"Народився, поїхав воювати в Україну, помер від азовського скиду", — зазначають у бригаді.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують успішно знищувати техніку та живу силу російських окупантів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як завдають точних ударів по позиціях противника.

Попри холод, росіяни знову відновили штурмові дії на одному з напрямків на Курщині. Під час атаки використовували важку техніку та багі.

російські війська армія полк "Азов" війна в Україні війна ситуація на фронті

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