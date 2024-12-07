Уничтожение российской пехоты — в Азове показали эффектное видео

Взрыв от сброса. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать врага днем и ночью. Множество вражеские пехоты "засыпали" сбросами.

Видео "охоты" за россиянами опубликовали на странице бригады "Азов" в субботу, 7 декабря.

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Как отмечают в бригаде, на Торецком направлении российские командиры бросают в бой все больше пехоты. Это делают с надеждой прорвать оборону украинских защитников. Однако операторы ударных БпЛА "Азова" круглосуточно дежурят в небе, обнаруживают и уничтожают все возможные движущиеся цели.

"Родился, уехал воевать в Украину, умер от азовского сброса", — отмечают в бригаде.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают успешно уничтожать технику и живую силу российских оккупантов. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как наносят точные удары по позициям противника.

Несмотря на холод, россияне снова возобновили штурмовые действия на одном из направлений Курщины. Во время атаки использовали тяжелую технику и баги.