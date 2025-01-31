Загроза постачання для ЗСУ — Зеленського просять втрутитися в АОЗ

Голова Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова. Фото: Facebook/Марина Безрукова

Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова у п'ятницю, 31 січня, звернулася до Президента України Володимира Зеленського. Вона закликала його втрутитися в ситуацію навколо АОЗ.

Про це Безрукова написала у Facebook.

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Безрукова закликала президента сприяти врегулюванню ситуації виключно в правовий спосіб та наголосила, що робота Агенції має бути відновлена найближчим часом, оскільки наразі існує загроза щодо критично важливих постачань для ЗСУ, а подальше зволікання руйнує довіру донорів та партнерів.

Зазначимо, що днями, попри рішення Наглядової ради, міністр оборони Рустем Умєров відмовився продовжувати контракт із Безруковою і призначив на її місце Арсена Жумаділова.

"Суть проблеми полягає не просто у спробі звільнити мене, а у фактичному руйнуванні інституції з порушенням всіх можливих законів та міжнародних зобов’язань України", — написала посадовиця.

Безрукова пояснила, що після призначення тимчасового виконувача обов'язків керівника, який поєднує цю посаду з іншою роботою, фактично було заблоковано роботу Агенції:

тиждень не підписувалися платіжні документи згідно з контрактами, укладеними АОЗ;

не укладалися готові та погоджені всіма учасниками ринку контракти, розірвано низку важливих чинних правочинів;

сотні важливих документів просто поставили в режим stand- by: зокрема регулярну звітність, яку надсилають Міноборони, Генштабу та іншим органам для оперативного інформування і планування.

Керівниця Агенції наголосила, що забезпечення потреб ЗСУ потребує іншого темпу роботи та неможливо ефективно керувати АОЗ, працюючи кілька годин на день за сумісництвом.

"Я не тримаюся за посаду, але спроби звільнити мене через порушення процедур закону та всупереч міжнародним зобов'язанням руйнують інституцію та її спроможність працювати швидко та ефективно задля забезпечення ЗСУ", — додала вона.

Скриншот допису Безрукової

Скриншот допису Безрукової

Нагадаємо, 25 січня ЦПК подав до НАБУ заяву зі звинуваченням Умєрова у зловживанні службовим становищем через відмову продовжити контракт з Безруковою.

Згодом голова оборонного комітету Ради закликав Умєрова піти у відставку з посади очільника Міноборони.

Також ми писали, що НАБУ відкрило провадження стосовно ситуації навколо Агенції оборонних закупівель.