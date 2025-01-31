Угроза снабжения для ВСУ - Зеленского просят вмешаться в АООС

Глава Агентства оборонных закупок Марина Безрукова. Фото: Facebook/Марина Безрукова

Руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова в пятницу, 31 января, обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она призвала его вмешаться в ситуацию вокруг АОЗ.

Об этом Безрукова написала в Facebook.

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Безрукова призвала президента способствовать урегулированию ситуации исключительно правовым способом и подчеркнула, что работа Агентства должна быть восстановлена в ближайшее время, поскольку сейчас существует угроза относительно критически важных поставок для ВСУ, а дальнейшее промедление разрушает доверие доноров и партнеров.

Отметим, что на днях, несмотря на решение Наблюдательного совета, министр обороны Рустем Умеров отказался продлевать контракт с Безруковой и назначил на ее место Арсена Жумадилова.

"Суть проблемы заключается не просто в попытке уволить меня, а в фактическом разрушении института с нарушением всех возможных законов и международных обязательств Украины", — написала чиновница.

Безрукова объяснила, что после назначения временного исполняющего обязанности руководителя, который совмещает эту должность с другой работой, фактически была заблокирована работа Агентства:

неделю не подписывались платежные документы согласно контрактам, заключенным АОЗ;

не заключались готовые и согласованные всеми участниками рынка контракты, расторгнут ряд важных действующих сделок;

сотни важных документов просто поставили в режим "stand- by": в частности регулярную отчетность, которую направляют Минобороны, Генштабу и другим органам для оперативного информирования и планирования.

Руководитель Агентства подчеркнула, что обеспечение потребностей ВСУ требует другого темпа работы и невозможно эффективно управлять АОЗ, работая несколько часов в день по совместительству.

"Я не держусь за должность, но попытки уволить меня из-за нарушения процедур закона и вопреки международным обязательствам, разрушают институт и его способность работать быстро и эффективно для обеспечения ВСУ", — добавила она.

Скриншот сообщения Безруковой

Скриншот сообщения Безруковой

Напомним, 25 января ЦПК подал в НАБУ заявление с обвинением Умерова в злоупотреблении служебным положением из-за отказа продлить контракт с Безруковой.

Позже глава оборонного комитета Рады призвал Умерова уйти в отставку с должности главы Минобороны.

Также мы писали, что НАБУ открыло производство в отношении ситуации вокруг Агентства оборонных закупок.