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Керувати АОЗ замість Безрукової призначено Жумаділова

28 січня 2025 00:20
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Жумаділова призначено виконуючим обов'язки Агенції оборонних закупівель
Виконуючий обов'язки АОЗ Арсен Жумаділов. Фото: Міністерство оборони України
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У п'ятницю, 24 січня, міністр оборони України Рустем Умєров ініціював службове розслідування в Агенції оборонних закупівель. У зв'язку з цим керівницю АОЗ Марину Безрукову відсторонили від виконання обов'язків, наразі, тимчасово, їх виконуватиме Арсен Жумаділов, який є керівником "Державного оператора тилу" (DOT).

Про це повідомляє Суспільне.

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Причиною розслідування стало придбання озброєння за завищеними цінами 31 грудня 2024 року, як зазначило джерело, наближене до міністра. Проте сама Безрукова в колонці для "Української правди" зазначила, що протягом 2024 року агенції вдалося знизити або стабілізувати ціни на критично важливі боєприпаси, зменшивши частку посередників.

Водночас у Єдиному державному реєстрі зазначено, що Жумаділов є повноцінним керівником АОЗ з 25 січня, а не виконувачем обов’язків.

Зазначимо, що 24 січня Умєров заявив про рішення не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, хоча днем раніше Наглядова рада АОЗ продовжила його ще на рік. Міністр оборони обґрунтував не продовження контракту тим, що агенція не забезпечувала фронт озброєнням вчасно. Очолити агенцію погодився Арсен Жумаділов. У п'ятницю Безрукова у коментарі "Суспільному" заявила, що залишається чинною очільницею АОЗ.

Крім того, Наглядову раду також було змінено: двох представників держави, Юрія Джигира та Тараса Чмута, відкликали.

У коментарі для "Суспільного" Джигир розкритикував підхід до управління агенцією, назвавши його імітацією корпоративного управління та "ручним режимом", що суперечить зобов’язанням перед союзниками України. Зазначимо, що про тиск на Наглядову раду та намагання повернути оборонні закупівлі в ручний режим, нещодавно повідомляли на офіційній сторінці АОЗ у соцмережах.

Також ми писали, що Центр протидії корупції подав до НАБУ на очільника Міноборони. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем.

зброя Україна Міністерство оборони закупівлі війна в Україні Рустем Умєров

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