Жумадилов назначен исполняющим обязанности Агентства оборонных закупок

Исполняющий обязанности АОЗ Арсен Жумадилов. Фото: Министерство обороны Украины

В пятницу, 24 января, министр обороны Украины Рустем Умеров инициировал служебное расследование в Агентстве оборонных закупок. В связи с этим руководительницу АОЗ Марину Безрукову отстранили от исполнения обязанностей, сейчас, временно, их будет исполнять Арсен Жумадилов, который является руководителем "Государственного оператора тыла" (DOT).

Об этом сообщает "Суспільне".

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Причиной расследования стало приобретение вооружения по завышенным ценам 31 декабря 2024 года, как отметил источник, приближенный к министру. Однако сама Безрукова в колонке для "Украинской правды" отметила, что в течение 2024 года агентству удалось снизить или стабилизировать цены на критически важные боеприпасы, уменьшив долю посредников.

В то же время в Едином государственном реестре указано, что Жумадилов является полноценным руководителем АОЗ с 25 января, а не исполняющим обязанности.

Отметим, что 24 января Умеров заявил о решении не продлевать контракт с Мариной Безруковой, хотя днем ранее Наблюдательный совет АОЗ продлил его еще на год. Министр обороны обосновал не продление контракта тем, что агентство не обеспечивало фронт вооружением вовремя. Возглавить агентство согласился Арсен Жумадилов. В пятницу Безрукова в комментарии "Суспільному" заявила, что остается действующей главой АОЗ.

Кроме того, Наблюдательный совет также был изменен: двух представителей государства, Юрия Джигира и Тараса Чмута, отозвали.

В комментарии для "Суспільного" Джигир раскритиковал подход к управлению агентством, назвав его имитацией корпоративного управления и "ручным режимом", что противоречит обязательствам перед союзниками Украины. Отметим, что о давлении на Наблюдательный совет и попытки вернуть оборонные закупки в ручной режим, недавно сообщали на официальной странице АОЗ в соцсетях.

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