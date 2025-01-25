Тиск на Агенцію оборонних закупівель — повідомляється про втручання Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: t.me/umerov_mo

В Агенції оборонних закупівель заявили про тиск на Наглядову раду та намагання повернути оборонні закупівлі в "ручний режим". Зазначається, що це порушення всіх попередніх домовленостей між Міністерством оборони, громадянським суспільством і міжнародними партнерами.

Про це повідомила пресслужба Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

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Тиск на АОЗ

У відомстві заявили, що 23 січня Наглядовою радою Агенції було укладено додаткову угоду про продовження дії контракту з чинним директором. Зазначається, що рішення щодо продовження строку дії контракту було прийнято одноголосно. А отже АОЗ продовжує працювати під керівництвом Марини Безрукової, адже повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно Наглядова рада. І це відповідає як Закону України, так і останній редакції Статуту Агенції.

Повідомляється, що станом на сьогодні Наглядова рада АОЗ є правочинною, навіть попри заяву міністра оборони України про відкликання двох представників держави, які проявили незалежну позицію.

"У цих обставинах попереднє анонсування нібито нового керівника Агенції є прямим проявом тиску на Наглядову раду та спробою замінити незалежне корпоративне управління на "ручний режим". І це безпрецедентне порушення всіх попередніх домовленостей між Міністерством оборони та громадянським суспільством і міжнародними партнерами, що, зокрема, фінансують виробництво української зброї в межах "данської моделі"", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису АОЗ

Нагадаємо, нещодавно Міноборони анонсувало кадрові зміни на тлі скандалу з закупівлями зброї. Зокрема, Умєров хоче змінити директора Агентства оборонних закупівель.

Також ми писали, що Центр протидії корупції подав до НАБУ на очільника Міноборони. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем.