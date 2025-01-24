Рустем Умєров заявив про кадрові зміни в Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Рустем Умєров/Facebook

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про низку звільнень та призначень у відомстві, що пов'язано з ситуацією з закупівлями озброєння. Зокрема, чиновник хоче змінити директора Агентства оборонних закупівель (АОЗ).

Про це Рустем Умєров повідомив в Telegram-каналі Міноборони.

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"За останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, "зливи" контрактів, "злив" інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ", — зазначив міністр.

Повідомлення Рустема Умєрова у Telegram. Фото: скриншот

За його словами, закупівля зброї перетворилася на "Амазон", де кожен охочий міг побачити що, у яких обсягах і в кого купується, а так не має бути під час війни. Водночас на фронті не відчули масштаби придбань, які розпіарили ЗМІ.

Таким чином, Умєров вирішив "відсторонити всіх, хто провалив цю роботу": звільнити свого заступника Дмитра Кліменкова та не продовжувати контракт із директоркою АОЗ Мариною Безруковою. Натомість її місце посяде Арсен Жумаділов, який також є директором "Державного оператора тилу".

Жумаділов підтвердив, що погодився на пропозицію міністра оборони, та зазначив, що обійматиме дві посади — керівника АЗО та ДОТ.

Повідомлення Арсена Жумаділова у Facebook. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно обрали нового керівника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Ним став Роман Качур.

Також 7 січня Рустем Умєров призначив колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова на посаду свого радника на громадських засадах.