Хто став керівником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Роман Качур. Фото: Міністерство оборони України

Новим керівником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного став Роман Качур. Саме він отримав найбільшу підтримку за результатами голосування, яке провели в застосунку "Армія+".

Про це в неділю, 19 січня, повідомили в Міністерстві оборони України.

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"Полковник Качур — бойовий офіцер із великим досвідом. Він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою, має глибоке розуміння потреб нашої армії і бачення шляхів реформування військової освіти", — зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.



Наказ про призначення Качура на посаду керівника Національної академії сухопутних військ уже підписав президент України Володимир Зеленський.

Що входитиме в обов'язки керівника Національної академії сухопутних військ

Ключовими завданнями в роботі Романа Качура будуть:

проведення повного аудиту роботи академії;

запровадження реформ у військовій освіті;

підвищення якості підготовки воїнів, офіцерів та сержантів.

Участь у голосуванні з вибору нового очільника Національної академії сухопутних військ взяли військовослужбовці. Як зазначив очільник оборонного відомства Рустем Умєров, це особливо важливо, адже дозволяє зробити процес ухвалення рішень максимально прозорим і демократичним.

Нагадаємо, на початку січня в Рустема Умєрова з'явився радник на громадських засадах. Ним став ексміністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Також ми повідомляли, що уряд обрав нового керівника АМПУ. Цю посаду обійняв Олександр Семирга, який раніше був першим заступником голови Державної митної служби.