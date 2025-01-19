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Кто возглавил академию сухопутных войск — Умеров назвал имя

19 января 2025 16:35
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Кто стал руководителем Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного
Роман Качур. Фото: Министерство обороны Украины
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Новым руководителем Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного стал Роман Качур. Именно он получил наибольшую поддержку по результатам голосования, которое провели в приложении "Армия+".

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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"Полковник Качур — боевой офицер с большим опытом. Он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой, имеет глубокое понимание потребностей нашей армии и видение путей реформирования военного образования", — отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Приказ о назначении Качура на должность руководителя Национальной академии сухопутных войск уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Что будет входить в обязанности руководителя Национальной академии сухопутных войск

Ключевыми задачами в работе Романа Качура будут:

  • проведение полного аудита работы академии;
  • внедрение реформ в военном образовании;
  • повышение качества подготовки воинов, офицеров и сержантов.

Участие в голосовании по выбору нового главы Национальной академии сухопутных войск приняли военнослужащие. Как отметил глава оборонного ведомства Рустем Умеров, это особенно важно, ведь позволяет сделать процесс принятия решений максимально прозрачным и демократичным.

Напомним, в начале января у Рустема Умерова появился советник на общественных началах. Им стал экс-министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Также мы сообщали, что правительство выбрало нового руководителя АМПУ. Эту должность занял Александр Семирга, который ранее был первым заместителем председателя Государственной таможенной службы.

Минобороны назначение должность Национальная академия сухопутных войск Рустем Умеров

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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