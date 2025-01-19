Кто стал руководителем Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного

Кто возглавил академию сухопутных войск — Умеров назвал имя
Новым руководителем Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного стал Роман Качур. Именно он получил наибольшую поддержку по результатам голосования, которое провели в приложении "Армия+".
Об этом в воскресенье, 19 января, сообщили в Министерстве обороны Украины.
Что известно о новом главе академии сухопутных войск
"Полковник Качур — боевой офицер с большим опытом. Он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой, имеет глубокое понимание потребностей нашей армии и видение путей реформирования военного образования", — отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Приказ о назначении Качура на должность руководителя Национальной академии сухопутных войск уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Что будет входить в обязанности руководителя Национальной академии сухопутных войск
Ключевыми задачами в работе Романа Качура будут:
- проведение полного аудита работы академии;
- внедрение реформ в военном образовании;
- повышение качества подготовки воинов, офицеров и сержантов.
Участие в голосовании по выбору нового главы Национальной академии сухопутных войск приняли военнослужащие. Как отметил глава оборонного ведомства Рустем Умеров, это особенно важно, ведь позволяет сделать процесс принятия решений максимально прозрачным и демократичным.
Напомним, в начале января у Рустема Умерова появился советник на общественных началах. Им стал экс-министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Также мы сообщали, что правительство выбрало нового руководителя АМПУ. Эту должность занял Александр Семирга, который ранее был первым заместителем председателя Государственной таможенной службы.
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