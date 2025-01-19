Кто стал руководителем Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного

Роман Качур. Фото: Министерство обороны Украины

Новым руководителем Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного стал Роман Качур. Именно он получил наибольшую поддержку по результатам голосования, которое провели в приложении "Армия+".

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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"Полковник Качур — боевой офицер с большим опытом. Он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой, имеет глубокое понимание потребностей нашей армии и видение путей реформирования военного образования", — отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Приказ о назначении Качура на должность руководителя Национальной академии сухопутных войск уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Что будет входить в обязанности руководителя Национальной академии сухопутных войск

Ключевыми задачами в работе Романа Качура будут:

проведение полного аудита работы академии;

внедрение реформ в военном образовании;

повышение качества подготовки воинов, офицеров и сержантов.

Участие в голосовании по выбору нового главы Национальной академии сухопутных войск приняли военнослужащие. Как отметил глава оборонного ведомства Рустем Умеров, это особенно важно, ведь позволяет сделать процесс принятия решений максимально прозрачным и демократичным.

Напомним, в начале января у Рустема Умерова появился советник на общественных началах. Им стал экс-министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Также мы сообщали, что правительство выбрало нового руководителя АМПУ. Эту должность занял Александр Семирга, который ранее был первым заместителем председателя Государственной таможенной службы.