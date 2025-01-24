Рустем Умеров заявил о кадровых изменениях в Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Рустем Умеров/Facebook

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о ряде увольнений и назначений в ведомстве, что связано с ситуацией с закупками вооружения. В частности, чиновник хочет сменить директора Агентства оборонных закупок (АОЗ).

Об этом Рустем Умеров сообщил в Telegram-канале Минобороны.

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"За последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "сливы" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КРІ подчиненным предприятием МОУ", — отметил министр.

Сообщение Рустема Умерова в Telegram. Фото: скриншот

По его словам, закупка оружия превратилась в "Амазон", где каждый желающий мог увидеть что, в каких объемах и у кого покупается, а так не должно быть во время войны. В то же время на фронте не почувствовали масштабы приобретений, которые распиарили СМИ.

Таким образом, Умеров решил "отстранить всех, кто провалил эту работу": уволить своего заместителя Дмитрия Клименкова и не продлевать контракт с директором АОЗ Мариной Безруковой. Вместо этого ее место займет Арсен Жумадилов, который также является директором "Государственного оператора тыла".

Жумадилов подтвердил, что согласился на предложение министра обороны, и отметил, что будет занимать две должности — руководителя АОЗ и ДОТ.

Сообщение Арсена Жумадилова в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, что недавно избрали нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Им стал Роман Качур.

Также 7 января Рустем Умеров назначил бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова на должность своего советника на общественных началах.