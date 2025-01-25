Давление на Агентство оборонных закупок — сообщается о вмешательстве Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: t.me/umerov_mo

В Агентстве оборонных закупок заявили о давлении на Наблюдательный совет и попытке вернуть оборонные закупки в "ручной режим". Отмечается, что это нарушение всех предыдущих договоренностей между Министерством обороны, гражданским обществом и международными партнерами.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства оборонных закупок (АОЗ).

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Давление на АОЗ

В ведомстве заявили, что 23 января Наблюдательным советом Агентства было заключено дополнительное соглашение о продлении действия контракта с действующим директором. Отмечается, что решение о продлении срока действия контракта было принято единогласно. А значит, АОЗ продолжает работать под руководством Марины Безруковой, ведь полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора имеет исключительно Наблюдательный совет. И это соответствует как Закону Украины, так и последней редакции Устава Агентства.

Сообщается, что на сегодня Наблюдательный совет АОЗ является правомочным, даже несмотря на заявление министра обороны Украины об отзыве двух представителей государства, которые проявили независимую позицию.

"В этих обстоятельствах предварительное анонсирование якобы нового руководителя Агентства является прямым проявлением давления на Наблюдательный совет и попыткой заменить независимое корпоративное управление на "ручной режим". И это беспрецедентное нарушение всех предыдущих договоренностей между Министерством обороны и гражданским обществом и международными партнерами, которые, в частности, финансируют производство украинского оружия в пределах "датской модели", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения АОЗ

Напомним, недавно Минобороны анонсировало кадровые изменения на фоне скандала с закупками оружия. В частности, Умеров хочет сменить директора Агентства оборонных закупок.

Также мы писали, что Центр противодействия коррупции подал в НАБУ на главу Минобороны. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением.