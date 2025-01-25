Рустем Умєрова — у ВР вимагають відставки міністра

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: facebook/rustemumerov

Голова Комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді Анастасія Радіна закликає міністра оборони Рустема Умєрова піти у відставку. Це сталося після скандалу з Агенцією оборонних закупівель (АОЗ).

Про це повідомила Анастасія Радіна у Facebook.

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Радіна розповіла, що 17 грудня 2024 року Умєров утвори незалежну Наглядову раду Агенції оборонних закупівель. Через місяць існування рада ухвалила лише одне рішення щодо продовження контракту з чинною керівницею АОЗ, але воно не сподобалося міністру оборони.

"24 січня 2025 року міністр вирішив "відкликати" з наглядової ради Юрія Джигира і Тараса Чмута — чи не найбільш авторитетних експертів у збройних закупівлях в Україні. Чи це означає, що міністр планує "перезапускати" Наглядову раду АОЗ доти, доки там залишиться лише стовідсоткова готовність виконувати вказівки міністерства?" — йдеться у повідомленні.

Депутатка додала, що після цього міністр самостійно ухвалив рішення щодо призначення нового керівника АОЗ. Вона вважає, що такі дії руйнують реформу оборонних закупівель та означають "ручне втручання" в закупівельні процеси.

"Не має значення, хто опиниться в "новій наглядовій раді", не має значення, хто надалі керуватиме агенціями - міністр чітко показав, що цим людям можна розчерком ручки в будь-який момент вказати на двері", — наголосила Радіна.

Так, вона дійшла висновку, що "міністр, який порушує закон, не може спростити бюрократію погодження контрактів та руйнує довіру до воюючої країни має подати у відставку".

Скриншот допису Анастасії Радіної

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно Міноборони анонсувало кадрові зміни на тлі скандалу з закупівлями зброї. Зокрема, Умєров хоче змінити директора Агентства оборонних закупівель.

Після цього в Агенції оборонних закупівель заявили про тиск на Наглядову раду та намагання повернути оборонні закупівлі в "ручний режим".