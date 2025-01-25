Рустем Умерова — в ВР требуют отставки министра

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: facebook/rustemumerov

Глава Комитета по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Анастасия Радина призывает министра обороны Рустема Умерова уйти в отставку. Это произошло после скандала с Агентством оборонных закупок (АОЗ).

Об этом сообщила Анастасия Радина в Facebook.

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Радина рассказала, что 17 декабря 2024 года Умеров создал независимый Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок. Через месяц существования совет принял лишь одно решение о продлении контракта с действующей руководительницей АОЗ, но оно не понравилось министру обороны.

"24 января 2025 года министр решил "отозвать" из наблюдательного совета Юрия Джигира и Тараса Чмута - едва ли не самых авторитетных экспертов в вооруженных закупках в Украине. Означает ли это, что министр планирует "перезапускать" Наблюдательный совет АОЗ до тех пор, пока там останется только стопроцентная готовность выполнять указания министерства?" — говорится в сообщении.

Депутат добавила, что после этого министр самостоятельно принял решение о назначении нового руководителя АОЗ. Она считает, что такие действия разрушают реформу оборонных закупок и означают "ручное вмешательство" в закупочные процессы.

"Не имеет значения, кто окажется в "новом наблюдательном совете", не имеет значения, кто в дальнейшем будет руководить агентствами — министр четко показал, что этим людям можно росчерком ручки в любой момент указать на дверь", — подчеркнула Радина.

Так, она пришла к выводу, что "министр, который нарушает закон, не может упростить бюрократию согласования контрактов и разрушает доверие к воюющей стране должен подать в отставку".

Скриншот поста Анастасии Радиной

Что предшествовало

Напомним, недавно Минобороны анонсировало кадровые изменения на фоне скандала с закупками оружия. В частности, Умеров хочет сменить директора Агентства оборонных закупок.

После этого в Агентстве оборонных закупок заявили о давлении на Наблюдательный совет и попытке вернуть оборонные закупки в "ручной режим".