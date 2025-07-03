Лейтенант 3 ОШБ сказав чого зараз гостро не вистачає ЗСУ

Запуск ракети. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна зараз переживає гостру нестачу критичних ресурсів для ефективного захисту від повітряних атак ворога. Попри постійну еволюцію загроз, зокрема зростання кількості ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу "Шахед" і "Герань", українська система оборони не встигає адаптуватися з потрібною швидкістю.

Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав лейтенант 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Зайченко.

Реклама

Читайте також:

Україна не встигає адаптовуватися до нових викликів для ППО

Зайченко підкреслив, що найважливіша задача зараз — реформування армійських корпусів і підрозділів протиповітряної оборони корпусного рівня. Такі формування повинні мати власні засоби ураження, здатні прикривати райони оборони та контролювати коридори повітряних прольотів. Водночас, ключове питання — чи встигне держава вчасно наростити ці сили.

Серед основних потреб армії він назвав не лише самі дрони, а й підготовлені екіпажі для їх застосування.

"Окрім засобів знищення, зараз великий акцент дійсно йде на безпілотну складову. Але, окрім дронів, у війську потрібні екіпажі, які будуть навчені цими дронами управляти. Вони повинні мати відповідне технічне оснащення, починаючи з транспорту, починаючи з банальних акумуляторних систем, які підзаряджають засоби управління цими дронами", — сказав Максим Зайченко.

Військовим критично не вистачає ЗРК, РЛС й не тільки

Окрему увагу Зайченко приділив дефіциту радіолокаційних станцій. За його словами, саме РЛС забезпечують найточніше виявлення повітряних цілей, фіксують їхню висоту та швидкість, що є основою ефективної протиповітряної оборони. Без щільного радіолокаційного покриття робота ППО суттєво ускладнюється.

"Оце те, що не вистачає нам від партнерів, це зенітно-ракетні комплекси, ближні, малої, середні дії, які б дозволяли б знищувати, тут більше мови йде про ракетну оборону, протиракетну оборону. З цього не вистачає, на жаль. Тому намагаємося ми знищувати хоча б якийсь відсоток, там, де знаходимося ми, ми від себе готові ділитися і досвідом, і напрацюваннями, тому що технології передові, і вони ще не стоять озброєні системно. Тут все залежить від вищих керівних органів", — заявив військовий.

Нагадаємо, сьогодні у Полтаві Росія атакувала трьома БпЛА "Герань" будівлю територіального центру комплектування. Наразі відомо, що поранення отримали щонайменше четверо військовослужбовців.

Також у ЗМІ повідомили, що президент Володимир Зеленський готується поспілкуватися з Дональдом Трампом щодо затримки постачань зброї й боєприпасів для ППО зі США.