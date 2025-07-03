Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія В 3-й ОШБр назвали проблеми з ракетною обороною в Україні

В 3-й ОШБр назвали проблеми з ракетною обороною в Україні

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 14:44
Лейтенант 3 ОШБ сказав чого зараз гостро не вистачає ЗСУ
Запуск ракети. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна зараз переживає гостру нестачу критичних ресурсів для ефективного захисту від повітряних атак ворога. Попри постійну еволюцію загроз, зокрема зростання кількості ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу "Шахед" і "Герань", українська система оборони не встигає адаптуватися з потрібною швидкістю.

Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав лейтенант 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Зайченко.

Реклама
Читайте також:

Україна не встигає адаптовуватися до нових викликів для ППО

Зайченко підкреслив, що найважливіша задача зараз — реформування армійських корпусів і підрозділів протиповітряної оборони корпусного рівня. Такі формування повинні мати власні засоби ураження, здатні прикривати райони оборони та контролювати коридори повітряних прольотів. Водночас, ключове питання — чи встигне держава вчасно наростити ці сили.

Серед основних потреб армії він назвав не лише самі дрони, а й підготовлені екіпажі для їх застосування.

"Окрім засобів знищення, зараз великий акцент дійсно йде на безпілотну складову. Але, окрім дронів, у війську потрібні екіпажі, які будуть навчені цими дронами управляти. Вони повинні мати відповідне технічне оснащення, починаючи з транспорту, починаючи з банальних акумуляторних систем, які підзаряджають засоби управління цими дронами", — сказав Максим Зайченко.

Військовим критично не вистачає ЗРК, РЛС й не тільки

Окрему увагу Зайченко приділив дефіциту радіолокаційних станцій. За його словами, саме РЛС забезпечують найточніше виявлення повітряних цілей, фіксують їхню висоту та швидкість, що є основою ефективної протиповітряної оборони. Без щільного радіолокаційного покриття робота ППО суттєво ускладнюється.

"Оце те, що не вистачає нам від партнерів, це зенітно-ракетні комплекси, ближні, малої, середні дії, які б дозволяли б знищувати, тут більше мови йде про ракетну оборону, протиракетну оборону. З цього не вистачає, на жаль. Тому намагаємося ми знищувати хоча б якийсь відсоток, там, де знаходимося ми, ми від себе готові ділитися і досвідом, і напрацюваннями, тому що технології передові, і вони ще не стоять озброєні системно. Тут все залежить від вищих керівних органів", — заявив військовий. 

Нагадаємо, сьогодні у Полтаві Росія атакувала трьома БпЛА "Герань" будівлю територіального центру комплектування.  Наразі відомо, що поранення отримали щонайменше четверо військовослужбовців.

Також у ЗМІ повідомили, що президент Володимир Зеленський готується поспілкуватися з Дональдом Трампом щодо затримки постачань зброї й боєприпасів для ППО зі США.

зброя військова техніка ППО ракети дрони Третя штурмова бригада РЕБ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації